14 января 2023

США начали вкладываться в союзника России

США выделят 160 тысяч долларов на развитие критического мышления у молодежи Сербии
© Служба новостей «URA.RU»
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США выделят 160 тысяч долларов на развитие сербской молодежи, говорится в документе гранта Фото:

США выделят до 160 тысяч долларов Сербии. Они пойдут на развитие критического мышления и медиаграмотности у молодежи. Сербия выступает союзником России в конфликте с Косово. Об этом говорится в документе гранта.

«Посольство США (в Белграде. — прим. URA.RU) понимает, что владение английским языком открывает возможности для улучшения перспектив трудоустройства граждан Сербии, расширения доступа к информации и знаниям, а также для содействия развитию критического мышления и медиаграмотности», — говорится в документе. Грант США на развитие критического мышления у сербских молодых людей составит 160 тысяч долларов.

В конце августа между Сербией и непризнанной республикой Косово началось обострение межэтнического конфликта. История этого противостояния началась в конце 1990-х. Россия является союзником Сербии в этом конфликте.

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США выделят до 160 тысяч долларов Сербии. Они пойдут на развитие критического мышления и медиаграмотности у молодежи. Сербия выступает союзником России в конфликте с Косово. Об этом говорится в документе гранта. «Посольство США (в Белграде. — прим. URA.RU) понимает, что владение английским языком открывает возможности для улучшения перспектив трудоустройства граждан Сербии, расширения доступа к информации и знаниям, а также для содействия развитию критического мышления и медиаграмотности», — говорится в документе. Грант США на развитие критического мышления у сербских молодых людей составит 160 тысяч долларов. В конце августа между Сербией и непризнанной республикой Косово началось обострение межэтнического конфликта. История этого противостояния началась в конце 1990-х. Россия является союзником Сербии в этом конфликте.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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