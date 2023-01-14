США начали вкладываться в союзника России

США выделят до 160 тысяч долларов Сербии. Они пойдут на развитие критического мышления и медиаграмотности у молодежи. Сербия выступает союзником России в конфликте с Косово. Об этом говорится в документе гранта.
«Посольство США (в Белграде. — прим. URA.RU) понимает, что владение английским языком открывает возможности для улучшения перспектив трудоустройства граждан Сербии, расширения доступа к информации и знаниям, а также для содействия развитию критического мышления и медиаграмотности», — говорится в документе. Грант США на развитие критического мышления у сербских молодых людей составит 160 тысяч долларов.
В конце августа между Сербией и непризнанной республикой Косово началось обострение межэтнического конфликта. История этого противостояния началась в конце 1990-х. Россия является союзником Сербии в этом конфликте.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.
США выделят до 160 тысяч долларов Сербии. Они пойдут на развитие критического мышления и медиаграмотности у молодежи. Сербия выступает союзником России в конфликте с Косово. Об этом говорится в документе гранта. «Посольство США (в Белграде. — прим. URA.RU) понимает, что владение английским языком открывает возможности для улучшения перспектив трудоустройства граждан Сербии, расширения доступа к информации и знаниям, а также для содействия развитию критического мышления и медиаграмотности», — говорится в документе. Грант США на развитие критического мышления у сербских молодых людей составит 160 тысяч долларов. В конце августа между Сербией и непризнанной республикой Косово началось обострение межэтнического конфликта. История этого противостояния началась в конце 1990-х. Россия является союзником Сербии в этом конфликте.