Захарова грубо ответила канцлеру ФРГ Шольцу из-за его слов о России

Захарова назвала «врожденным уродством» пожелания Шольца о проигрыше РФ на Украине

18 января 2023 в 23:42 Размер текста - 17 +

Мария Захарова раскритиковала Шольца из-за его пожеланий о проигрыше РФ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «врожденным уродством» слова канцлера Германии Олафа Шольца о том, что «Россия должна проиграть». «Врожденное уродство Шольца», — написала Захарова в своем telegram-канале. Так она ответила на высказывание канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что конфликт на Украине якобы закончится только после «поражения России». Ранее Шольц во время ежегодной встречи Всемирного экономического форума заявил, что Россия должна проиграть. По его мнению, такой исход положит конец конфликту на Украине. Так он оправдал военную помощь Украине со стороны ФРГ и их союзников. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года по указу президента РФ Владимира Путина. По его словам, основная цель — помощь жителям Донбасса от многолетнего геноцида со стороны киевских властей.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «врожденным уродством» слова канцлера Германии Олафа Шольца о том, что «Россия должна проиграть». «Врожденное уродство Шольца», — написала Захарова в своем telegram-канале. Так она ответила на высказывание канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что конфликт на Украине якобы закончится только после «поражения России». Ранее Шольц во время ежегодной встречи Всемирного экономического форума заявил, что Россия должна проиграть. По его мнению, такой исход положит конец конфликту на Украине. Так он оправдал военную помощь Украине со стороны ФРГ и их союзников. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года по указу президента РФ Владимира Путина. По его словам, основная цель — помощь жителям Донбасса от многолетнего геноцида со стороны киевских властей.