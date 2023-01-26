В Кремле припомнили обещания Зеленского украинцам

Песков: Зеленский не собирался выполнять свои обещания, он готовился к борьбе с РФ
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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Дмитрий Песков заявил, что Владимир Зеленский изначально готовился к противостоянию с РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский не выполнил Минские соглашения, а также не решил проблему на Донбасса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, украинский лидер не собирался выполнять никакие обещания, данные своему народу, он, прежде всего, готовился к конфликту с РФ.

«Я не думаю, что требуется ответ. Мы знаем, с какими обещаниями господин Зеленский избирался президентом, их совершенно нетрудно вспомнить самим и напомнить тем избирателям, которые за него голосовали на Украине. Он не решил проблему Донбасса. Он не выполнил минские договоренности», — заявил Дмитрий Песков. Представитель Кремля добавил, что Зеленский не собирался выполнять свои обещания. Прежде всего, он готовился к противостоянию с РФ.

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Президент Украины Владимир Зеленский не выполнил Минские соглашения, а также не решил проблему на Донбасса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, украинский лидер не собирался выполнять никакие обещания, данные своему народу, он, прежде всего, готовился к конфликту с РФ. «Я не думаю, что требуется ответ. Мы знаем, с какими обещаниями господин Зеленский избирался президентом, их совершенно нетрудно вспомнить самим и напомнить тем избирателям, которые за него голосовали на Украине. Он не решил проблему Донбасса. Он не выполнил минские договоренности», — заявил Дмитрий Песков. Представитель Кремля добавил, что Зеленский не собирался выполнять свои обещания. Прежде всего, он готовился к противостоянию с РФ.
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