Сербию заставили пойти против РФ ради места на международной арене

04 февраля 2023 в 04:11 Размер текста - 17 +

Александр Вучич заявил, что Сербии пришлось осудить РФ на ГА ООН, чтобы остаться на международной арене Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Сербия вынуждена была поддержать резолюцию Генеральной ассамблеи ООН, осуждающую Россию, чтобы не лишиться места на международной арене. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич. «Мы не ввели санкции против России, но мы должны были осудить вторжение России на Украину (резолюция Генеральной ассамблеи ООН — прим. URA.RU), чтобы остаться на международной арене», — заявил сербский лидер на заседании парламента, трансляция которого велась на Youtube . Вучич отметил, что давление на Сербию будет расти по мере продолжения конфликта на Украине. Но несмотря на это он не планирует вводить санкции против России, так как Сербии необходима поддержка российской стороны в Совете безопасности ООН. Ранее Вучич пожаловался, что Сербия осталась без союзников из-за отказа присоединиться к антироссийским санкциям, передает телеканал 360. Западу не понравилась позиция страны в отношении конфликта на Украине, заявил глава Сербии. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины проводится с конца февраля прошлого года. По словам президента РФ Владимира Путина, она направлена на защиту мирных жителей Донбасса от многолетней агрессии со стороны киевского режима.

Сербия вынуждена была поддержать резолюцию Генеральной ассамблеи ООН, осуждающую Россию, чтобы не лишиться места на международной арене. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич. «Мы не ввели санкции против России, но мы должны были осудить вторжение России на Украину (резолюция Генеральной ассамблеи ООН — прим. URA.RU), чтобы остаться на международной арене», — заявил сербский лидер на заседании парламента, трансляция которого велась на Youtube. Вучич отметил, что давление на Сербию будет расти по мере продолжения конфликта на Украине. Но несмотря на это он не планирует вводить санкции против России, так как Сербии необходима поддержка российской стороны в Совете безопасности ООН. Ранее Вучич пожаловался, что Сербия осталась без союзников из-за отказа присоединиться к антироссийским санкциям, передает телеканал 360. Западу не понравилась позиция страны в отношении конфликта на Украине, заявил глава Сербии. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины проводится с конца февраля прошлого года. По словам президента РФ Владимира Путина, она направлена на защиту мирных жителей Донбасса от многолетней агрессии со стороны киевского режима.