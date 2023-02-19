Макрон признал, что НАТО не объясняла России свои цели

Страны НАТО не объясняли России свои цели и необходимость расширения на восток, поэтому оно было воспринято Россией как военная экспансия. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью журналу Journal du Dimanche.
«Для Макрона НАТО не был подходящим инструментом для переосмысления отношений с Россией. А его члены не смогли понятно объяснить свои намерения, что было расценено русскими как экспансионизм», — приводит косвенной речью
Ранее президент Франции заявлял, что страны Запада несут ответственность за мирное урегулирование конфликта на Украине. Он также заявлял, что действия НАТО воспринимаются Россией как конфронтация.
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