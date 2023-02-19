Макрон признал, что НАТО не объясняла России свои цели

19 февраля 2023 в 15:31 Размер текста - 17 +

НАТО не стремится переосмыслить отношения с Россией, считает Эмманюэль Макрон Фото: Официальный сайт Европарламента Страны НАТО не объясняли России свои цели и необходимость расширения на восток, поэтому оно было воспринято Россией как военная экспансия. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью журналу Journal du Dimanche. «Для Макрона НАТО не был подходящим инструментом для переосмысления отношений с Россией. А его члены не смогли понятно объяснить свои намерения, что было расценено русскими как экспансионизм», — приводит косвенной речью Journal du Dimanche слова Макрона. Ранее президент Франции заявлял, что страны Запада несут ответственность за мирное урегулирование конфликта на Украине. Он также заявлял, что действия НАТО воспринимаются Россией как конфронтация.

Страны НАТО не объясняли России свои цели и необходимость расширения на восток, поэтому оно было воспринято Россией как военная экспансия. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью журналу Journal du Dimanche. «Для Макрона НАТО не был подходящим инструментом для переосмысления отношений с Россией. А его члены не смогли понятно объяснить свои намерения, что было расценено русскими как экспансионизм», — приводит косвенной речью Journal du Dimanche слова Макрона. Ранее президент Франции заявлял, что страны Запада несут ответственность за мирное урегулирование конфликта на Украине. Он также заявлял, что действия НАТО воспринимаются Россией как конфронтация.