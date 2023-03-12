Экс-разведчик США: Вашингтон передает ВСУ разведданные для подготовки атаки на Крым

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Фрэнсис Гэри Пауэрс-мл. в Екатеринбурге, разведка, фотография, шпионаж, кремль, аэросъемка, аэрофотосъемка, карта москвы
Американские военные передают Украине разведданные об объектах в Крыму Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Пентагон передает разведданные Украине, для поддержки готовящегося наступления на Крым. Такой вывод сделал экс-разведчик корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.

«США предоставляют помощь в том, что касается передачи материалов, оружия и разведывательных данных необходимых для планирования атаки. Такой вывод можно сделать исходя из слов заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд», — сообщил Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Ранее URA.RU рассказало, что заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд назвала объекты в Крыму легитимными целями для атаки вооруженных сил Украины. Заявление Нуланд свидетельствует о прямом вмешательстве США в конфликт на Украине, считает бывший советник Пентагона Дуглас Макрегор. Возможное наступление, подготовка к которому проходит при поддержке США, может начаться весной.

Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пентагон передает разведданные Украине, для поддержки готовящегося наступления на Крым. Такой вывод сделал экс-разведчик корпуса морской пехоты США Скотт Риттер. «США предоставляют помощь в том, что касается передачи материалов, оружия и разведывательных данных необходимых для планирования атаки. Такой вывод можно сделать исходя из слов заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд», — сообщил Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. Ранее URA.RU рассказало, что заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд назвала объекты в Крыму легитимными целями для атаки вооруженных сил Украины. Заявление Нуланд свидетельствует о прямом вмешательстве США в конфликт на Украине, считает бывший советник Пентагона Дуглас Макрегор. Возможное наступление, подготовка к которому проходит при поддержке США, может начаться весной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...