Экс-разведчик США: Вашингтон передает ВСУ разведданные для подготовки атаки на Крым

Пентагон передает разведданные Украине, для поддержки готовящегося наступления на Крым. Такой вывод сделал экс-разведчик корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.
«США предоставляют помощь в том, что касается передачи материалов, оружия и разведывательных данных необходимых для планирования атаки. Такой вывод можно сделать исходя из слов заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд», — сообщил Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу
Ранее URA.RU рассказало, что заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд назвала объекты в Крыму легитимными целями для атаки вооруженных сил Украины. Заявление Нуланд свидетельствует о прямом вмешательстве США в конфликт на Украине, считает бывший советник Пентагона Дуглас Макрегор. Возможное наступление, подготовка к которому проходит при поддержке США, может начаться весной.
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