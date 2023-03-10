Премьер Венгрии заявил, что Запад близок к отправке своих бойцов на Украину

Запад близок к тому, чтобы направить свои войска в зону спецоперации. Об этом заявил премьер Венгрии Виктор Орбан. Он считает, что украинский конфликт скоро станет «мировой войной».
«По-моему, мы очень близки к тому, чтобы на полном серьезе предложить, чтобы солдаты стран-союзников Украины перешли границу и зашли на землю Украины. Так что я должен сказать, что мир никогда не был так близок к тому, чтобы из локальной войны — ведь речь шла о Луганске и Донецке — получилась мировая война», — заявил Виктор Орбан в эфире венгерского телеканала Kossuth Radio. Он считает, что вероятность мировой войны возрастает с каждым днем.
Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. В задачи российской армии входит денацификация и демилитаризация Украины, а также помощь мирным жителям Донбасса. Западные страны помогают Украине с начала СВО. О готовности помочь Украине с контрнаступлением заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает «Национальная служба новостей».
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Запад близок к тому, чтобы направить свои войска в зону спецоперации. Об этом заявил премьер Венгрии Виктор Орбан. Он считает, что украинский конфликт скоро станет «мировой войной». «По-моему, мы очень близки к тому, чтобы на полном серьезе предложить, чтобы солдаты стран-союзников Украины перешли границу и зашли на землю Украины. Так что я должен сказать, что мир никогда не был так близок к тому, чтобы из локальной войны — ведь речь шла о Луганске и Донецке — получилась мировая война», — заявил Виктор Орбан в эфире венгерского телеканала Kossuth Radio. Он считает, что вероятность мировой войны возрастает с каждым днем. Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. В задачи российской армии входит денацификация и демилитаризация Украины, а также помощь мирным жителям Донбасса. Западные страны помогают Украине с начала СВО. О готовности помочь Украине с контрнаступлением заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает «Национальная служба новостей».