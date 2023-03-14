Военный историк рассказал, чем занимаются американские БПЛА около Крыма

Военный историк Болтенков: БПЛА США постоянно находятся у Крыма, занимаясь разведкой для ВСУ

15 марта 2023 в 03:16 Размер текста - 17 +

Беспилотники США занимаются разведкой для ВСУ, находясь у Крыма, считает Дмитрий Болтенков Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Беспилотники США постоянно находятся у Крыма, занимаясь разведкой для ВСУ, заявил военный историк Дмитрий Болтенков. Он отметил, что еще до начала СВО Россия достаточно агрессивно реагировала на провокационные действия авиации НАТО в районе Крыма. «Сейчас же ситуация только обострилась. Американские беспилотники постоянно висят недалеко от Крыма. Они однозначно ведут разведку в интересах Киева. Достаточно вспомнить, что при каждом ударе по Крыму в небе висел самолет-разведчик стран НАТО», — передают слова Болтенкова «Известия». Ранее США заявили, что над Черным морем российский истребитель Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 Reaper. В Белом доме отметили, что Штаты не нарушали воздушное пространство России, запуская БПЛА. Министерство обороны РФ сообщило, что военная авиация России не применяла вооружений против американского БПЛА и истребители не вступали в контакт с беспилотником.

Беспилотники США постоянно находятся у Крыма, занимаясь разведкой для ВСУ, заявил военный историк Дмитрий Болтенков. Он отметил, что еще до начала СВО Россия достаточно агрессивно реагировала на провокационные действия авиации НАТО в районе Крыма. «Сейчас же ситуация только обострилась. Американские беспилотники постоянно висят недалеко от Крыма. Они однозначно ведут разведку в интересах Киева. Достаточно вспомнить, что при каждом ударе по Крыму в небе висел самолет-разведчик стран НАТО», — передают слова Болтенкова «Известия». Ранее США заявили, что над Черным морем российский истребитель Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 Reaper. В Белом доме отметили, что Штаты не нарушали воздушное пространство России, запуская БПЛА. Министерство обороны РФ сообщило, что военная авиация России не применяла вооружений против американского БПЛА и истребители не вступали в контакт с беспилотником.