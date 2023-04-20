20 апреля 2023

Посольство РФ уличило США в утаивании правды о зерновой сделке

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Генеральный консул Китайской Народной Республики в Екатеринбурге Цуй Шаочунь на АО «Макфа». Челябинск, продукты, хлеб, пшеница, урожай, зерно, продовольственная безопасность, продуктовая безопасность
Россия ожидает исполнения всех условий зерновой сделки Фото:
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В США замалчивают реального выгодоприобретателя украинской части зерновой сделки при обвинении России в использовании продовольствия в качестве инструмента геополитического давления. Об этом сказали в посольстве РФ в Вашингтоне.

«Голословно обвиняя нас в использовании продовольствия в качестве инструмента геополитического давления, США продолжают замалчивать информацию о реальных выгодоприобретателях „украинской части“ агродоговоренностей. Опасаясь конкуренции с дешевым зерном с Украины, сателлиты США в Европе задумались о введении протекционистских барьеров на сельхозтовары из „подшефной“ республики», — сообщает Telegram-канал посольства России в США.

По мнению российских дипломатов, на счет барьеров администрация США по какой-то причине предпочитает молчать. Представители посольства также отметили, что Россия продолжает оставаться надежным поставщиком сельскохозяйственных ресурсов и готова развивать сотрудничество в данной сфере.

Ранее стало известно, что Россия ожидает исполнения всех условий зерновой сделки в полном объеме. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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В США замалчивают реального выгодоприобретателя украинской части зерновой сделки при обвинении России в использовании продовольствия в качестве инструмента геополитического давления. Об этом сказали в посольстве РФ в Вашингтоне. «Голословно обвиняя нас в использовании продовольствия в качестве инструмента геополитического давления, США продолжают замалчивать информацию о реальных выгодоприобретателях „украинской части“ агродоговоренностей. Опасаясь конкуренции с дешевым зерном с Украины, сателлиты США в Европе задумались о введении протекционистских барьеров на сельхозтовары из „подшефной“ республики», — сообщает Telegram-канал посольства России в США. По мнению российских дипломатов, на счет барьеров администрация США по какой-то причине предпочитает молчать. Представители посольства также отметили, что Россия продолжает оставаться надежным поставщиком сельскохозяйственных ресурсов и готова развивать сотрудничество в данной сфере. Ранее стало известно, что Россия ожидает исполнения всех условий зерновой сделки в полном объеме. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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