В США замалчивают реального выгодоприобретателя украинской части зерновой сделки при обвинении России в использовании продовольствия в качестве инструмента геополитического давления. Об этом сказали в посольстве РФ в Вашингтоне.
«Голословно обвиняя нас в использовании продовольствия в качестве инструмента геополитического давления, США продолжают замалчивать информацию о реальных выгодоприобретателях „украинской части“ агродоговоренностей. Опасаясь конкуренции с дешевым зерном с Украины, сателлиты США в Европе задумались о введении протекционистских барьеров на сельхозтовары из „подшефной“ республики», — сообщает Telegram-канал посольства России в США.
По мнению российских дипломатов, на счет барьеров администрация США по какой-то причине предпочитает молчать. Представители посольства также отметили, что Россия продолжает оставаться надежным поставщиком сельскохозяйственных ресурсов и готова развивать сотрудничество в данной сфере.
Ранее стало известно, что Россия ожидает исполнения всех условий зерновой сделки в полном объеме. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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