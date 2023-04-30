В Индии назвали решение США, от которого зависит будущее поколений

The Express Tribune: США должны выбрать между конфликтом и сотрудничеством с РФ и Китаем

30 апреля 2023 в 16:12 Размер текста - 17 +

По мнению журналиста, Китай и Россия достаточно сильны, чтобы дать отпор любой агрессии США Фото: Владимир Андреев © URA.RU Будущее поколений зависит от выбора США между конфликтом с тандемом России и Китая и сотрудничеством. Такое мнение выразил пакистанский журналист Мухаммед Али Эхсан. «Вместе Россия и Китай представляют собой большой геополитический вызов США. Сотрудничать с ними или искать конфликт — это центральный вопрос не только внешней политики США, но это вопрос, от ответа на который будет зависеть, в каком мире будут жить наши будущие поколения — в упорядоченном или беспорядочном», — написал журналист в колонке для пакистанской газеты The Express Tribune. По его мнению, Россия и Китай находятся в «прекрасном положении, чтобы отреагировать на любой акт агрессии со стороны США», приводящий к глобальным потрясениям. Однако обе державы не хотят таких событий. Противоречия в отношениях между Россией и США обострились после начала спецоперации на Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что Штаты хотят изолировать Россию, но этот план терпит провал. США оказывают на Россию санкционное давление, однако это не приводит к краху российской экономики, о чем заявил председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл.

Будущее поколений зависит от выбора США между конфликтом с тандемом России и Китая и сотрудничеством. Такое мнение выразил пакистанский журналист Мухаммед Али Эхсан. «Вместе Россия и Китай представляют собой большой геополитический вызов США. Сотрудничать с ними или искать конфликт — это центральный вопрос не только внешней политики США, но это вопрос, от ответа на который будет зависеть, в каком мире будут жить наши будущие поколения — в упорядоченном или беспорядочном», — написал журналист в колонке для пакистанской газеты The Express Tribune. По его мнению, Россия и Китай находятся в «прекрасном положении, чтобы отреагировать на любой акт агрессии со стороны США», приводящий к глобальным потрясениям. Однако обе державы не хотят таких событий. Противоречия в отношениях между Россией и США обострились после начала спецоперации на Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что Штаты хотят изолировать Россию, но этот план терпит провал. США оказывают на Россию санкционное давление, однако это не приводит к краху российской экономики, о чем заявил председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл.