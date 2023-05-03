Журналист Гринвальд высмеял версию Запада об участии РФ в атаке на Кремль

Журналист из США Гленн Гринвальд поставил под сомнение причастность России к атаке на Кремль, которая была совершена украинскими беспилотниками в ночь на 3 мая. Об этом он написал в соцсети.
«Западная пресса ранее распространяла смехотворное утверждение, что Россия взорвала свой собственный трубопровод. Теперь они предполагают, что Кремль мог сам себя атаковать», — написал Гленн Гринвальд на своей странице в соцсети Twitter.
К своей записи он приложил публикацию газеты Wall Street Journal, в которой говорится о причастности Кремля к инциденту с беспилотниками. Гринвальд ранее сотрудничал с бывшим сотрудником ЦРУ и АНБ Эдвардом Сноуденом.
В ночь на 3 мая украинские беспилотники предприняли попытку атаковать Кремль. Президент РФ Владимир Путин в это время работал в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарево. Он не пострадал. На Украине причастность к атаке отрицают. Эксперт в сфере безопасности Роберт Фарли считает, что атака должна была сподвигнуть Россию к «неразумному нападению» в преддверии прибытия украинских войск.
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