Журналист Гринвальд высмеял версию Запада об участии РФ в атаке на Кремль

Журналист Гринвальд: Кремль не мог атаковать сам себя с помощью беспилотников

04 мая 2023 в 06:04 Размер текста - 17 +

Журналист из США считает «смехотворным» заявление о причастности Кремля к атаке беспилотниками Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Украина попыталась совершить покушение на Путина Журналист из США Гленн Гринвальд поставил под сомнение причастность России к атаке на Кремль, которая была совершена украинскими беспилотниками в ночь на 3 мая. Об этом он написал в соцсети. «Западная пресса ранее распространяла смехотворное утверждение, что Россия взорвала свой собственный трубопровод. Теперь они предполагают, что Кремль мог сам себя атаковать», — написал Гленн Гринвальд на своей странице в соцсети Twitter. К своей записи он приложил публикацию газеты Wall Street Journal, в которой говорится о причастности Кремля к инциденту с беспилотниками. Гринвальд ранее сотрудничал с бывшим сотрудником ЦРУ и АНБ Эдвардом Сноуденом. В ночь на 3 мая украинские беспилотники предприняли попытку атаковать Кремль. Президент РФ Владимир Путин в это время работал в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарево. Он не пострадал. На Украине причастность к атаке отрицают. Эксперт в сфере безопасности Роберт Фарли считает, что атака должна была сподвигнуть Россию к «неразумному нападению» в преддверии прибытия украинских войск.

Журналист из США Гленн Гринвальд поставил под сомнение причастность России к атаке на Кремль, которая была совершена украинскими беспилотниками в ночь на 3 мая. Об этом он написал в соцсети. «Западная пресса ранее распространяла смехотворное утверждение, что Россия взорвала свой собственный трубопровод. Теперь они предполагают, что Кремль мог сам себя атаковать», — написал Гленн Гринвальд на своей странице в соцсети Twitter. К своей записи он приложил публикацию газеты Wall Street Journal, в которой говорится о причастности Кремля к инциденту с беспилотниками. Гринвальд ранее сотрудничал с бывшим сотрудником ЦРУ и АНБ Эдвардом Сноуденом. В ночь на 3 мая украинские беспилотники предприняли попытку атаковать Кремль. Президент РФ Владимир Путин в это время работал в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарево. Он не пострадал. На Украине причастность к атаке отрицают. Эксперт в сфере безопасности Роберт Фарли считает, что атака должна была сподвигнуть Россию к «неразумному нападению» в преддверии прибытия украинских войск.