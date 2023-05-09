В Совфеде раскрыли, какой сигнал Путин послал Западу

Сенатор от Крыма Цеков: заявление Путина о войне является посланием Западу

09 мая 2023 в 14:24 Размер текста - 17 +

Путин выступил с речью на Красной площади Фото: Владимир Андреев © URA.RU Слова президента России Владимира Путина, что против РФ развязана настоящая война, — это сигнал западным странам. Об этом заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков, отмечая, что боевые действия могут перейти и на территорию стран Запада. «Это очень значимое [заявление]. Я думаю, они это услышат. <…> Это для них является серьезным предупреждением: вы ведете боевые действия с нами, смотрите, как бы не получилось так, что они будут и на вашей территории, если вы не задумаетесь», — заявил Сергей Цеков, комментируя заявление Путина. Его слова приводит РИА Новости. Он также отметил, что страны Запада при помощи Украины используют оружие для ведения боевых действий против России. Во время Парада Победы на Красной площади Путин заявил, что против России объявлена настоящая война. Президент России подчеркнул, что РФ защитит жителей Донбасса. В этом году Россия празднует 78-й годовщину Победы, передает RT.

Слова президента России Владимира Путина, что против РФ развязана настоящая война, — это сигнал западным странам. Об этом заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков, отмечая, что боевые действия могут перейти и на территорию стран Запада. «Это очень значимое [заявление]. Я думаю, они это услышат. <…> Это для них является серьезным предупреждением: вы ведете боевые действия с нами, смотрите, как бы не получилось так, что они будут и на вашей территории, если вы не задумаетесь», — заявил Сергей Цеков, комментируя заявление Путина. Его слова приводит РИА Новости. Он также отметил, что страны Запада при помощи Украины используют оружие для ведения боевых действий против России. Во время Парада Победы на Красной площади Путин заявил, что против России объявлена настоящая война. Президент России подчеркнул, что РФ защитит жителей Донбасса. В этом году Россия празднует 78-й годовщину Победы, передает RT.