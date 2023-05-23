Военный эксперт назвал единственный способ избежать нападений ВСУ на приграничные области

Военный эксперт Литовкин: для защиты приграничных районов РФ нужно отодвинуть от них украинские войска

23 мая 2023 в 21:42 Размер текста - 17 +

Для защиты Белгородской области нужно освободить Харьковскую и Днепропетровскую области, уверен Виктор Литовкин Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Для того, чтобы избежать обстрелов ВСУ приграничных районов России, необходимо отодвинуть от них украинские войска, освобождая населенные пункты. Об этом заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. По словам военного эксперта, Россия должна отодвинуть противника от Белгородской области, если у армии есть такая возможность. «Для этого придется освобождать Харьковскую и Днепропетровскую области. <…> В противном случае обстрелы не прекратятся», — сказал Виктор Литовкин в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня». Также он заявил, что для защиты Херсонской области необходимо освободить Харьковскую и Одесскую области. «Посмотрим, что в реальности предпримут наши военные», — резюмировал эксперт. Ранее первый зампред комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлев в беседе с URA.RU говорил, что для защиты российских сел и Донбасса от обстрелов необходимо оттеснить ВСУ на значительное расстояние. Позже президент России Владимир Путин поручил Минобороны не допускать обстрелов по новым российским регионам. Он также назвал защиту территорий главной задачей оборонного ведомства.

Для того, чтобы избежать обстрелов ВСУ приграничных районов России, необходимо отодвинуть от них украинские войска, освобождая населенные пункты. Об этом заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. По словам военного эксперта, Россия должна отодвинуть противника от Белгородской области, если у армии есть такая возможность. «Для этого придется освобождать Харьковскую и Днепропетровскую области. <…> В противном случае обстрелы не прекратятся», — сказал Виктор Литовкин в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня». Также он заявил, что для защиты Херсонской области необходимо освободить Харьковскую и Одесскую области. «Посмотрим, что в реальности предпримут наши военные», — резюмировал эксперт. Ранее первый зампред комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлев в беседе с URA.RU говорил, что для защиты российских сел и Донбасса от обстрелов необходимо оттеснить ВСУ на значительное расстояние. Позже президент России Владимир Путин поручил Минобороны не допускать обстрелов по новым российским регионам. Он также назвал защиту территорий главной задачей оборонного ведомства.