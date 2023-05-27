Путин обозначил новую цель для России после открытия Академии творческих индустрий

28 мая 2023 в 00:39 Размер текста - 17 +

Путин заявил, что для РФ сейчас время самоопределения, борьбы за право быть самой собой Фото: Владимир Андреев © URA.RU Для России сейчас настало время самоопределения и борьбы за право быть самой собой. Об этом в видеообращении по случаю открытия Академии творческих индустрий в арт-кластере «Таврида» заявил президент России Владимир Путин. «Все, что связано с Россией, пытаются отменить, вычеркнуть из достояния цивилизации. Тем самым подобные деятели наказывают прежде всего самих себя, лишая народ [возможности] прикоснуться к подлинным шедеврам. Глядя на то, что происходит в мире, мы все отчетливее понимаем: нам не нужны ориентиры и стандарты грубо навязанные извне, которые подавяют любую самобытность и оригинальность развития. Для нас сейчас по сути время самоопределения, борьбы за право быть самими собой. Это в полной мере относится и к культуре. Творческой мысли, творческому поиску безусловно необходима свобода», — сказал президент, обращение которого опубликовано на сайте Кремля. Владимир Путин подчеркнул, что также важно сохранить уважительное и бережное отношение к своим корням, истокам. Необходимо поддерживать стремление молодых поколений сохранять и переосмысливать уже в современных формах и жанрах «неповторимое звучание, которым всегда отличалась российская культура». В субботу, 27 мая, в Крыму открылся новый образовательный центр «Меганом», созданный по решению Владимира Путина. Академия творческих индустрий представляет собой площадку для самореализации в области искусства. Участие в открытии принял первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Для России сейчас настало время самоопределения и борьбы за право быть самой собой. Об этом в видеообращении по случаю открытия Академии творческих индустрий в арт-кластере «Таврида» заявил президент России Владимир Путин. «Все, что связано с Россией, пытаются отменить, вычеркнуть из достояния цивилизации. Тем самым подобные деятели наказывают прежде всего самих себя, лишая народ [возможности] прикоснуться к подлинным шедеврам. Глядя на то, что происходит в мире, мы все отчетливее понимаем: нам не нужны ориентиры и стандарты грубо навязанные извне, которые подавяют любую самобытность и оригинальность развития. Для нас сейчас по сути время самоопределения, борьбы за право быть самими собой. Это в полной мере относится и к культуре. Творческой мысли, творческому поиску безусловно необходима свобода», — сказал президент, обращение которого опубликовано на сайте Кремля. Владимир Путин подчеркнул, что также важно сохранить уважительное и бережное отношение к своим корням, истокам. Необходимо поддерживать стремление молодых поколений сохранять и переосмысливать уже в современных формах и жанрах «неповторимое звучание, которым всегда отличалась российская культура». В субботу, 27 мая, в Крыму открылся новый образовательный центр «Меганом», созданный по решению Владимира Путина. Академия творческих индустрий представляет собой площадку для самореализации в области искусства. Участие в открытии принял первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.