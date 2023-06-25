В МЧС назвали возможную причину взрыва машины в Москве

МЧС: возможной причиной взрыва машины в Москве стала разгерметизация газового баллона

25 июня 2023 в 23:38 Размер текста - 17 +

О пострадавших не сообщается Фото: Московец Илья © URA.RU Причиной взрыва в автомобиле в Москве стала разгерметизация газового баллона. Об этом сообщили в пресс-службе столичного МЧС, уточнив, что информация предварительная. «Причиной взрыва в автомобиле на Фестивальной улице в Москве, по предварительным данным, стала разгерметизация газового баллона», — сообщили в пресс-службе МЧС. В ведомстве уточнили, что взрыв произошел в 20.31 по московскому времени. В результате взрыва автомобиль перевернуло на крышу. О пострадавших не сообщается. Ранее появилась информация, что в результате взрыва автомобиля на Фестивальной улице в Москве пострадал один человек. Уточнялось, что на место ЧП следуют оперативные службы.

Причиной взрыва в автомобиле в Москве стала разгерметизация газового баллона. Об этом сообщили в пресс-службе столичного МЧС, уточнив, что информация предварительная. «Причиной взрыва в автомобиле на Фестивальной улице в Москве, по предварительным данным, стала разгерметизация газового баллона», — сообщили в пресс-службе МЧС. В ведомстве уточнили, что взрыв произошел в 20.31 по московскому времени. В результате взрыва автомобиль перевернуло на крышу. О пострадавших не сообщается. Ранее появилась информация, что в результате взрыва автомобиля на Фестивальной улице в Москве пострадал один человек. Уточнялось, что на место ЧП следуют оперативные службы.