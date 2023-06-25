В МЧС назвали возможную причину взрыва машины в Москве

МЧС: возможной причиной взрыва машины в Москве стала разгерметизация газового баллона
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Пожар в частном доме на улице Татищева. Екатеринбург, мчс, чп, пожарные машины, пожарный в каске
О пострадавших не сообщается Фото:

Причиной взрыва в автомобиле в Москве стала разгерметизация газового баллона. Об этом сообщили в пресс-службе столичного МЧС, уточнив, что информация предварительная.

«Причиной взрыва в автомобиле на Фестивальной улице в Москве, по предварительным данным, стала разгерметизация газового баллона», — сообщили в пресс-службе МЧС. В ведомстве уточнили, что взрыв произошел в 20.31 по московскому времени. В результате взрыва автомобиль перевернуло на крышу. О пострадавших не сообщается.

Ранее появилась информация, что в результате взрыва автомобиля на Фестивальной улице в Москве пострадал один человек. Уточнялось, что на место ЧП следуют оперативные службы.

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Причиной взрыва в автомобиле в Москве стала разгерметизация газового баллона. Об этом сообщили в пресс-службе столичного МЧС, уточнив, что информация предварительная. «Причиной взрыва в автомобиле на Фестивальной улице в Москве, по предварительным данным, стала разгерметизация газового баллона», — сообщили в пресс-службе МЧС. В ведомстве уточнили, что взрыв произошел в 20.31 по московскому времени. В результате взрыва автомобиль перевернуло на крышу. О пострадавших не сообщается. Ранее появилась информация, что в результате взрыва автомобиля на Фестивальной улице в Москве пострадал один человек. Уточнялось, что на место ЧП следуют оперативные службы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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