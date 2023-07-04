Медведев рассказал, как мятеж Пригожина повлиял на отношение россиян к службе по контракту

Попытка предпринимателя, основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина провести военный мятеж никак не изменила отношение россиян к контрактной службе и государственной поддержке. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Попытка вооруженного мятежа никак не изменила отношение граждан к контрактной службе в зоне спецоперации», — подчеркнул Дмитрий Медведев во время совещания по вопросам доукомплектования ВС РФ контрактниками. Видео со встречи было опубликовано в личном telegram-канале Медведева. Он также отметил, что россияне продолжают сохранять высокий уровень поддержки российского государства.
Попытка предпринимателя, основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина провести военный мятеж никак не изменила отношение россиян к контрактной службе и государственной поддержке. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Попытка вооруженного мятежа никак не изменила отношение граждан к контрактной службе в зоне спецоперации», — подчеркнул Дмитрий Медведев во время совещания по вопросам доукомплектования ВС РФ контрактниками. Видео со встречи было опубликовано в личном telegram-канале Медведева. Он также отметил, что россияне продолжают сохранять высокий уровень поддержки российского государства.