Медведев рассказал, как мятеж Пригожина повлиял на отношение россиян к службе по контракту

Медведев: мятеж Пригожина никак не повлиял на отношение россиян к контрактной службе
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Политсовет партии "Единая Россия". Москва, медведев дмитрий
Россияне продолжают сохранять высокий уровень государственной поддержки, подчеркнул Дмитрий Медведев Фото:
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Мятеж Евгения Пригожина

Попытка предпринимателя, основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина провести военный мятеж никак не изменила отношение россиян к контрактной службе и государственной поддержке. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Попытка вооруженного мятежа никак не изменила отношение граждан к контрактной службе в зоне спецоперации», — подчеркнул Дмитрий Медведев во время совещания по вопросам доукомплектования ВС РФ контрактниками. Видео со встречи было опубликовано в личном telegram-канале Медведева. Он также отметил, что россияне продолжают сохранять высокий уровень поддержки российского государства.

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Попытка предпринимателя, основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина провести военный мятеж никак не изменила отношение россиян к контрактной службе и государственной поддержке. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Попытка вооруженного мятежа никак не изменила отношение граждан к контрактной службе в зоне спецоперации», — подчеркнул Дмитрий Медведев во время совещания по вопросам доукомплектования ВС РФ контрактниками. Видео со встречи было опубликовано в личном telegram-канале Медведева. Он также отметил, что россияне продолжают сохранять высокий уровень поддержки российского государства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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