Столтенберг не уверен, что Зеленский приедет на саммит НАТО

09 июля 2023 в 19:34 Размер текста - 17 +

Йенс Столтенберг сомневается, что Зеленский приедет на саммит альянса Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поставил под сомнение участие президента Украины Владимира Зеленского в саммите организации. По его мнению, все зависит от того, доволен ли Зеленский «сигналом от союзников» о членстве Украины в альянсе. «Невозможно быть на 100% быть уверенным, что Зеленский примет участие в саммите НАТО. Но я с нетерпением жду встречи с ним», — заявил Йенс Столтенберг телеканалу Sky News . Генсек НАТО уточнил, что несколько раз разговаривал с Зеленским. По его мнению, на решение о присутствии на саммите влияет то, доволен ли украинский президент «сигналами от союзников» по поводу членства страны в альянсе. Саммит НАТО намечен на 11—12 июля. На него соберутся лидеры всех стран альянса, включая президента США Джо Байдена. На саммите страны альянса должны утвердить многолетний пакет помощи для Украины. Джо Байден ранее заявлял, что не видит среди лидеров стран альянса единого мнения по поводу вступления Украины в НАТО. Он также считает, что Украина сама к этому не готова.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поставил под сомнение участие президента Украины Владимира Зеленского в саммите организации. По его мнению, все зависит от того, доволен ли Зеленский «сигналом от союзников» о членстве Украины в альянсе. «Невозможно быть на 100% быть уверенным, что Зеленский примет участие в саммите НАТО. Но я с нетерпением жду встречи с ним», — заявил Йенс Столтенберг телеканалу Sky News. Генсек НАТО уточнил, что несколько раз разговаривал с Зеленским. По его мнению, на решение о присутствии на саммите влияет то, доволен ли украинский президент «сигналами от союзников» по поводу членства страны в альянсе. Саммит НАТО намечен на 11—12 июля. На него соберутся лидеры всех стран альянса, включая президента США Джо Байдена. На саммите страны альянса должны утвердить многолетний пакет помощи для Украины. Джо Байден ранее заявлял, что не видит среди лидеров стран альянса единого мнения по поводу вступления Украины в НАТО. Он также считает, что Украина сама к этому не готова.