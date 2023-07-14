Шольц анонсировал личную беседу с Путиным

14 июля 2023 в 16:52 Размер текста - 17 +

Олаф Шольц отметил, что дата беседы с Владимиром Путиным еще неизвестна Фото: Bundesregierung\Kugler Канцлер Германии Олаф Шольц будет разговаривать с президентом России Владимиром Путиным. Об этом немецкий канцлер сообщил на своей летней пресс-конференции. «Естественно, я с ним снова буду говорить», — заявил Шольц. Трансляция его выступления шла на youtube-канале издания Tagesschau . Он отметил, что даты встречи с Путиным еще нет. В июне Шольц отметил, что у него есть желание поговорить с Путиным в ближайшее время, передает «Национальная служба новостей». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что со стороны Шольца не было конкретных предложений о разговоре с российским лидером, передает RT.

Канцлер Германии Олаф Шольц будет разговаривать с президентом России Владимиром Путиным. Об этом немецкий канцлер сообщил на своей летней пресс-конференции. «Естественно, я с ним снова буду говорить», — заявил Шольц. Трансляция его выступления шла на youtube-канале издания Tagesschau. Он отметил, что даты встречи с Путиным еще нет. В июне Шольц отметил, что у него есть желание поговорить с Путиным в ближайшее время, передает «Национальная служба новостей». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что со стороны Шольца не было конкретных предложений о разговоре с российским лидером, передает RT.