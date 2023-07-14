Шольц анонсировал личную беседу с Путиным

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Шольц Олаф, Официальный сайт канцлера Германии, Kugler, Олаф Шольц
Олаф Шольц отметил, что дата беседы с Владимиром Путиным еще неизвестна Фото:

Канцлер Германии Олаф Шольц будет разговаривать с президентом России Владимиром Путиным. Об этом немецкий канцлер сообщил на своей летней пресс-конференции.

«Естественно, я с ним снова буду говорить», — заявил Шольц. Трансляция его выступления шла на youtube-канале издания Tagesschau. Он отметил, что даты встречи с Путиным еще нет.

В июне Шольц отметил, что у него есть желание поговорить с Путиным в ближайшее время, передает «Национальная служба новостей». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что со стороны Шольца не было конкретных предложений о разговоре с российским лидером, передает RT.

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Канцлер Германии Олаф Шольц будет разговаривать с президентом России Владимиром Путиным. Об этом немецкий канцлер сообщил на своей летней пресс-конференции. «Естественно, я с ним снова буду говорить», — заявил Шольц. Трансляция его выступления шла на youtube-канале издания Tagesschau. Он отметил, что даты встречи с Путиным еще нет. В июне Шольц отметил, что у него есть желание поговорить с Путиным в ближайшее время, передает «Национальная служба новостей». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что со стороны Шольца не было конкретных предложений о разговоре с российским лидером, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...