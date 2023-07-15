Бывший советник Кучмы: Европа и США выбрасывают Украину на помойку

Экс-советник Кучмы Соскин: поддержка Украины в США рушится
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир, stock
Скоро Украина превратится в общее кладбище имени Владимира Зеленского, заявил Олег Соскин Фото:
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Поддержка Украины со стороны США рушится, а страну просто выбрасывают на помойку. Такое заявление сделал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Сокращать будут по всем направлениям и также будет делать Европа. Украину просто выбрасывают на помойку и говорят: «Ребята, давайте, умирайте, воюйте за нас, а мы будем развлекаться», — сказал Соскин на видео, опубликованном в своем YouTube-канале. Он добавил, что палата представителей конгресса США 15 июля проголосовала за проект оборонного бюджета США и выделила Украине всего 300 миллионов долларов вместо 500 миллионов, что является колоссальным ударом для украинского народа.

По словам Соскина, скоро Украина превратится в общее кладбище имени президента Владимира Зеленского и слуг народа. Поскольку денег для Киева больше не будет, а администрация Зеленского превратила страну в должника.

Ранее в Британии заявили о скором конце американской поддержки Украины. Об этом написали в британском издании The Guardian. Там отметили, что ни один из главных соперников-республиканцев президента США Джо Байдена не намерен помогать Киеву.

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Поддержка Украины со стороны США рушится, а страну просто выбрасывают на помойку. Такое заявление сделал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин. «Сокращать будут по всем направлениям и также будет делать Европа. Украину просто выбрасывают на помойку и говорят: «Ребята, давайте, умирайте, воюйте за нас, а мы будем развлекаться», — сказал Соскин на видео, опубликованном в своем YouTube-канале. Он добавил, что палата представителей конгресса США 15 июля проголосовала за проект оборонного бюджета США и выделила Украине всего 300 миллионов долларов вместо 500 миллионов, что является колоссальным ударом для украинского народа. По словам Соскина, скоро Украина превратится в общее кладбище имени президента Владимира Зеленского и слуг народа. Поскольку денег для Киева больше не будет, а администрация Зеленского превратила страну в должника. Ранее в Британии заявили о скором конце американской поддержки Украины. Об этом написали в британском издании The Guardian. Там отметили, что ни один из главных соперников-республиканцев президента США Джо Байдена не намерен помогать Киеву.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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