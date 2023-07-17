Желающих поехать в Крым через новые регионы предупредили о комендантском часе

Вице-премьер Запорожской области Козенко: едущим в Крым нужно помнить о комендантском часе

17 июля 2023 в 15:13 Размер текста - 17 +

Движение по Крымскому мосту временно остановлено Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета ЧП на Крымском мосту Те люди, кто решил поехать в Крым через новые территории, должны помнить о комендатском часе. Об этом заявил заместитель председателя правительства области по экономике Андрей Козенко и замглавы администрации Запорожской области. «При построении сухопутного маршрута необходимо учитывать, что на территории новых субъектов действует военное положение и ограничения, связанные с этим. <…> Введен режим „комендантского часа“, действующий на всей территории Запорожской области с 22:30 до 05:00», — заявил Андрей Козенко, его слова приводит ТАСС. Он также отметил, что в новых территориях России работают блокпосты, которые обеспечивают безопасность населения. Ночью 17 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) при помощи надводных беспилотников атаковали Крымский мост. Погибло два человека, передает «Национальная служба новостей». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что на полуострове будут усилены меры безопасности. Транспортное движение по Крымскому мосту остановлено. Однако люди могут попасть в Крым через новые территории России.

Те люди, кто решил поехать в Крым через новые территории, должны помнить о комендатском часе. Об этом заявил заместитель председателя правительства области по экономике Андрей Козенко и замглавы администрации Запорожской области. «При построении сухопутного маршрута необходимо учитывать, что на территории новых субъектов действует военное положение и ограничения, связанные с этим. <…> Введен режим „комендантского часа“, действующий на всей территории Запорожской области с 22:30 до 05:00», — заявил Андрей Козенко, его слова приводит ТАСС. Он также отметил, что в новых территориях России работают блокпосты, которые обеспечивают безопасность населения. Ночью 17 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) при помощи надводных беспилотников атаковали Крымский мост. Погибло два человека, передает «Национальная служба новостей». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что на полуострове будут усилены меры безопасности. Транспортное движение по Крымскому мосту остановлено. Однако люди могут попасть в Крым через новые территории России.