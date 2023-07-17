Военные назвали причину крушения штурмовика Су-25 в Ейске

ЮВО: причиной падения Су-25 в Ейске стал отказ двигателя

17 июля 2023 в 18:34 Размер текста - 17 +

Штурмовик упал из-за технической неисправности, заявили в ЮВО Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Штурмовик Су-25 упал в Ейске (Краснодарский край) из-за отказа двигателя. Об этом сообщили в Южном военном округе (ЮВО). «Су-25 потерпел аварию при выполнении учебно-тренировочного полета, предварительная причина — отказ двигателя», — передает РИА Новости информацию от ЮВО. Отмечается, что самолет выполнял учебный полет. Воздушное судно упало в акватории Азовского моря. Пилот долго не катапультировался потому, что не хотел, чтобы самолет упал рядом с людьми, передает телеканал 360. После катапультирования к месту приземления пилота вылетели оперативные службы. Однако его не удалось спасти, по предварительной информации, он умер по пути в больницу.

Штурмовик Су-25 упал в Ейске (Краснодарский край) из-за отказа двигателя. Об этом сообщили в Южном военном округе (ЮВО). «Су-25 потерпел аварию при выполнении учебно-тренировочного полета, предварительная причина — отказ двигателя», — передает РИА Новости информацию от ЮВО. Отмечается, что самолет выполнял учебный полет. Воздушное судно упало в акватории Азовского моря. Пилот долго не катапультировался потому, что не хотел, чтобы самолет упал рядом с людьми, передает телеканал 360. После катапультирования к месту приземления пилота вылетели оперативные службы. Однако его не удалось спасти, по предварительной информации, он умер по пути в больницу.