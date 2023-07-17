Военные назвали причину крушения штурмовика Су-25 в Ейске

ЮВО: причиной падения Су-25 в Ейске стал отказ двигателя
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Вооруженные силы РФ. stock, су-25, вкс, штурмовик, stock, грач
Штурмовик упал из-за технической неисправности, заявили в ЮВО Фото:

Штурмовик Су-25 упал в Ейске (Краснодарский край) из-за отказа двигателя. Об этом сообщили в Южном военном округе (ЮВО).

«Су-25 потерпел аварию при выполнении учебно-тренировочного полета, предварительная причина — отказ двигателя», — передает РИА Новости информацию от ЮВО. Отмечается, что самолет выполнял учебный полет. Воздушное судно упало в акватории Азовского моря.

Пилот долго не катапультировался потому, что не хотел, чтобы самолет упал рядом с людьми, передает телеканал 360. После катапультирования к месту приземления пилота вылетели оперативные службы. Однако его не удалось спасти, по предварительной информации, он умер по пути в больницу.

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Штурмовик Су-25 упал в Ейске (Краснодарский край) из-за отказа двигателя. Об этом сообщили в Южном военном округе (ЮВО). «Су-25 потерпел аварию при выполнении учебно-тренировочного полета, предварительная причина — отказ двигателя», — передает РИА Новости информацию от ЮВО. Отмечается, что самолет выполнял учебный полет. Воздушное судно упало в акватории Азовского моря. Пилот долго не катапультировался потому, что не хотел, чтобы самолет упал рядом с людьми, передает телеканал 360. После катапультирования к месту приземления пилота вылетели оперативные службы. Однако его не удалось спасти, по предварительной информации, он умер по пути в больницу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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