Зеленский дал поручения по «зерновому коридору»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир, stock
Зеленский дал поручения о подготовке и защите «зернового коридора» Фото:
новость из сюжета
Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна

Президент Украины Владимир Зеленским поручил своим помощникам организовать работу по защите и подготовке «зернового коридора». Соответствующее распоряжение получили главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный, командующий ВМС Алексей Неижпапа и министр инфраструктуры страны Александр Кубраков.

«Продолжаем системную работу по защите наших портов и инфраструктуры зерновой инициативы. <…> Главкому Залужному, командующему Неижпапе и министру Кубракову [поручаю] подготовить комплекс действий для продолжения работы „зернового коридора“», — написал Владимир Зеленский в своем telegram-канале. Министерству иностранных дел Украины было также поручено провести дипломатическую работу в этом направлении.

Россия вышла из зерновой сделки 17 июля из-за несоблюдения ее условий странами Запада. В рамках нее поставлялось зерно в бедные страны мира. Зеленский заявлял, что продолжит сделку и без участия РФ. Киев предложил западным странам организовать охрану украинских судов с зерном. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что страна готова на любые риски ради сохранения сделки. При этом сам Зеленский обманывал, говоря, что беднейшие страны получили свыше 60% объемов зерна. Турция планирует обсудить с РФ возвращение в сделку, передает RT. Совбез ООН обсудит последствия прекращения зерновой сделки, сообщает «Национальная служба новостей».

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Украины Владимир Зеленским поручил своим помощникам организовать работу по защите и подготовке «зернового коридора». Соответствующее распоряжение получили главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный, командующий ВМС Алексей Неижпапа и министр инфраструктуры страны Александр Кубраков. «Продолжаем системную работу по защите наших портов и инфраструктуры зерновой инициативы. <…> Главкому Залужному, командующему Неижпапе и министру Кубракову [поручаю] подготовить комплекс действий для продолжения работы „зернового коридора“», — написал Владимир Зеленский в своем telegram-канале. Министерству иностранных дел Украины было также поручено провести дипломатическую работу в этом направлении. Россия вышла из зерновой сделки 17 июля из-за несоблюдения ее условий странами Запада. В рамках нее поставлялось зерно в бедные страны мира. Зеленский заявлял, что продолжит сделку и без участия РФ. Киев предложил западным странам организовать охрану украинских судов с зерном. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что страна готова на любые риски ради сохранения сделки. При этом сам Зеленский обманывал, говоря, что беднейшие страны получили свыше 60% объемов зерна. Турция планирует обсудить с РФ возвращение в сделку, передает RT. Совбез ООН обсудит последствия прекращения зерновой сделки, сообщает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...