Зеленский дал поручения по «зерновому коридору»

21 июля 2023 в 16:13 Размер текста - 17 +

Зеленский дал поручения о подготовке и защите «зернового коридора» Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Президент Украины Владимир Зеленским поручил своим помощникам организовать работу по защите и подготовке «зернового коридора». Соответствующее распоряжение получили главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный, командующий ВМС Алексей Неижпапа и министр инфраструктуры страны Александр Кубраков. «Продолжаем системную работу по защите наших портов и инфраструктуры зерновой инициативы. <…> Главкому Залужному, командующему Неижпапе и министру Кубракову [поручаю] подготовить комплекс действий для продолжения работы „зернового коридора“», — написал Владимир Зеленский в своем telegram-канале. Министерству иностранных дел Украины было также поручено провести дипломатическую работу в этом направлении. Россия вышла из зерновой сделки 17 июля из-за несоблюдения ее условий странами Запада. В рамках нее поставлялось зерно в бедные страны мира. Зеленский заявлял, что продолжит сделку и без участия РФ. Киев предложил западным странам организовать охрану украинских судов с зерном. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что страна готова на любые риски ради сохранения сделки. При этом сам Зеленский обманывал, говоря, что беднейшие страны получили свыше 60% объемов зерна. Турция планирует обсудить с РФ возвращение в сделку, передает RT. Совбез ООН обсудит последствия прекращения зерновой сделки, сообщает «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент Украины Владимир Зеленским поручил своим помощникам организовать работу по защите и подготовке «зернового коридора». Соответствующее распоряжение получили главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный, командующий ВМС Алексей Неижпапа и министр инфраструктуры страны Александр Кубраков. «Продолжаем системную работу по защите наших портов и инфраструктуры зерновой инициативы. <…> Главкому Залужному, командующему Неижпапе и министру Кубракову [поручаю] подготовить комплекс действий для продолжения работы „зернового коридора“», — написал Владимир Зеленский в своем telegram-канале. Министерству иностранных дел Украины было также поручено провести дипломатическую работу в этом направлении. Россия вышла из зерновой сделки 17 июля из-за несоблюдения ее условий странами Запада. В рамках нее поставлялось зерно в бедные страны мира. Зеленский заявлял, что продолжит сделку и без участия РФ. Киев предложил западным странам организовать охрану украинских судов с зерном. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что страна готова на любые риски ради сохранения сделки. При этом сам Зеленский обманывал, говоря, что беднейшие страны получили свыше 60% объемов зерна. Турция планирует обсудить с РФ возвращение в сделку, передает RT. Совбез ООН обсудит последствия прекращения зерновой сделки, сообщает «Национальная служба новостей».