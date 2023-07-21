Зеленский дал поручения по «зерновому коридору»

Президент Украины Владимир Зеленским поручил своим помощникам организовать работу по защите и подготовке «зернового коридора». Соответствующее распоряжение получили главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный, командующий ВМС Алексей Неижпапа и министр инфраструктуры страны Александр Кубраков.
«Продолжаем системную работу по защите наших портов и инфраструктуры зерновой инициативы. <…> Главкому Залужному, командующему Неижпапе и министру Кубракову [поручаю] подготовить комплекс действий для продолжения работы „зернового коридора“», — написал Владимир Зеленский в своем telegram-канале. Министерству иностранных дел Украины было также поручено провести дипломатическую работу в этом направлении.
Россия вышла из зерновой сделки 17 июля из-за несоблюдения ее условий странами Запада. В рамках нее поставлялось зерно в бедные страны мира. Зеленский заявлял, что продолжит сделку и без участия РФ. Киев предложил западным странам организовать охрану украинских судов с зерном. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что страна готова на любые риски ради сохранения сделки. При этом сам Зеленский обманывал, говоря, что беднейшие страны получили свыше 60% объемов зерна. Турция планирует обсудить с РФ возвращение в сделку, передает RT. Совбез ООН обсудит последствия прекращения зерновой сделки, сообщает «Национальная служба новостей».
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