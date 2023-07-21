21 июля 2023

Минюст включил в реестр иноагентов продюсера Козырева

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Подписание соглашения о сотрудничестве между Прокуратурой и Управлением министерства юстиции Челябинской области. Челябинск, прокурор, погоны
Минюст включил в реестр иноагентов политика Борового Фото:
новость из сюжета
Иноагенты РФ

Минюст РФ внес в реестр иноагентов экс-продюсера «Нашего радио» и ведущего «Дождя» (также признан иноагентом) Михаила Козырева. Об этом сказано в соответствующем распоряжении ведомства.

«21 июля 2023 г. в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включен <…> М. Н. Козырев», — сказано на официальном сайте Минюста. Отмечается, что Козырев принимал участие в создании и распространении информационных материалов иностранных агентов, а также выступал против СВО.

Кроме того, в реестр внесен политик Константин Боровой. Согласно сообщению Минюста, он распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и их политике.

Ранее в Госдуме РФ предложили ранжировать иностранных агентов по степени их вины, а также ущербу от их деятельности для страны. Кроме того, Минюст заявлял, что ООН перевела некоммерческим организациям, признанным иноагентами, десятки миллионов рублей, передает RT.

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Минюст РФ внес в реестр иноагентов экс-продюсера «Нашего радио» и ведущего «Дождя» (также признан иноагентом) Михаила Козырева. Об этом сказано в соответствующем распоряжении ведомства. «21 июля 2023 г. в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включен <…> М. Н. Козырев», — сказано на официальном сайте Минюста. Отмечается, что Козырев принимал участие в создании и распространении информационных материалов иностранных агентов, а также выступал против СВО. Кроме того, в реестр внесен политик Константин Боровой. Согласно сообщению Минюста, он распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и их политике. Ранее в Госдуме РФ предложили ранжировать иностранных агентов по степени их вины, а также ущербу от их деятельности для страны. Кроме того, Минюст заявлял, что ООН перевела некоммерческим организациям, признанным иноагентами, десятки миллионов рублей, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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