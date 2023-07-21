Минюст включил в реестр иноагентов продюсера Козырева

21 июля 2023 в 23:30 Размер текста - 17 +

Минюст включил в реестр иноагентов политика Борового Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Иноагенты РФ Минюст РФ внес в реестр иноагентов экс-продюсера «Нашего радио» и ведущего «Дождя» (также признан иноагентом) Михаила Козырева. Об этом сказано в соответствующем распоряжении ведомства. «21 июля 2023 г. в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включен <…> М. Н. Козырев», — сказано на официальном сайте Минюста. Отмечается, что Козырев принимал участие в создании и распространении информационных материалов иностранных агентов, а также выступал против СВО. Кроме того, в реестр внесен политик Константин Боровой. Согласно сообщению Минюста, он распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и их политике. Ранее в Госдуме РФ предложили ранжировать иностранных агентов по степени их вины, а также ущербу от их деятельности для страны. Кроме того, Минюст заявлял, что ООН перевела некоммерческим организациям, признанным иноагентами, десятки миллионов рублей, передает RT.

Минюст РФ внес в реестр иноагентов экс-продюсера «Нашего радио» и ведущего «Дождя» (также признан иноагентом) Михаила Козырева. Об этом сказано в соответствующем распоряжении ведомства. «21 июля 2023 г. в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включен <…> М. Н. Козырев», — сказано на официальном сайте Минюста. Отмечается, что Козырев принимал участие в создании и распространении информационных материалов иностранных агентов, а также выступал против СВО. Кроме того, в реестр внесен политик Константин Боровой. Согласно сообщению Минюста, он распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и их политике. Ранее в Госдуме РФ предложили ранжировать иностранных агентов по степени их вины, а также ущербу от их деятельности для страны. Кроме того, Минюст заявлял, что ООН перевела некоммерческим организациям, признанным иноагентами, десятки миллионов рублей, передает RT.