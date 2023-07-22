Бойцам ЦВО вручили медали вблизи линии боевого соприкосновения

22 июля 2023 в 22:08 Размер текста - 17 +

Бойцы получили награды за самоотверженность Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российским бойцам ЦВО (Центральный военный округ) вручили награды первой и второй степеней за отвагу и самоотверженность. Об этом сообщает Минобороны РФ. «Командир гвардейского артиллерийского полка ЦВО вручил своим подчиненным медали ордена „За заслуги перед Отечеством“ I степени с мечами», — сообщает ведомство в своем telegram-канале . Также бойцам были вручены награды «За отвагу», «Жукова» и другие. Кроме того, им были присвоены очередные воинские звания. Само вручение наград проходило на краснолиманском направлении.



В начале июля бойцов ЦВО наградили за разгром украинского подразделения. Сообщалось, что ВСУ численно превосходили российский отряд. Кроме того, бойцы смогли взять в плен пятерых солдат Украины.

Российским бойцам ЦВО (Центральный военный округ) вручили награды первой и второй степеней за отвагу и самоотверженность. Об этом сообщает Минобороны РФ. «Командир гвардейского артиллерийского полка ЦВО вручил своим подчиненным медали ордена „За заслуги перед Отечеством“ I степени с мечами», — сообщает ведомство в своем telegram-канале. Также бойцам были вручены награды «За отвагу», «Жукова» и другие. Кроме того, им были присвоены очередные воинские звания. Само вручение наград проходило на краснолиманском направлении. В начале июля бойцов ЦВО наградили за разгром украинского подразделения. Сообщалось, что ВСУ численно превосходили российский отряд. Кроме того, бойцы смогли взять в плен пятерых солдат Украины.