Бойцам ЦВО вручили медали вблизи линии боевого соприкосновения

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Торжество, посвященное 30-летию вывода советских войск из Афганистана. Курган, медали, награды, ветеран, вдв
Бойцы получили награды за самоотверженность Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российским бойцам ЦВО (Центральный военный округ) вручили награды первой и второй степеней за отвагу и самоотверженность. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Командир гвардейского артиллерийского полка ЦВО вручил своим подчиненным медали ордена „За заслуги перед Отечеством“ I степени с мечами», — сообщает ведомство в своем telegram-канале. Также бойцам были вручены награды «За отвагу», «Жукова» и другие. Кроме того, им были присвоены очередные воинские звания. Само вручение наград проходило на краснолиманском направлении.

В начале июля бойцов ЦВО наградили за разгром украинского подразделения. Сообщалось, что ВСУ численно превосходили российский отряд. Кроме того, бойцы смогли взять в плен пятерых солдат Украины.

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Российским бойцам ЦВО (Центральный военный округ) вручили награды первой и второй степеней за отвагу и самоотверженность. Об этом сообщает Минобороны РФ. «Командир гвардейского артиллерийского полка ЦВО вручил своим подчиненным медали ордена „За заслуги перед Отечеством“ I степени с мечами», — сообщает ведомство в своем telegram-канале. Также бойцам были вручены награды «За отвагу», «Жукова» и другие. Кроме того, им были присвоены очередные воинские звания. Само вручение наград проходило на краснолиманском направлении. В начале июля бойцов ЦВО наградили за разгром украинского подразделения. Сообщалось, что ВСУ численно превосходили российский отряд. Кроме того, бойцы смогли взять в плен пятерых солдат Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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