Бойцам ЦВО вручили медали вблизи линии боевого соприкосновения

Российским бойцам ЦВО (Центральный военный округ) вручили награды первой и второй степеней за отвагу и самоотверженность. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Командир гвардейского артиллерийского полка ЦВО вручил своим подчиненным медали ордена „За заслуги перед Отечеством“ I степени с мечами», — сообщает ведомство в своем telegram-канале. Также бойцам были вручены награды «За отвагу», «Жукова» и другие. Кроме того, им были присвоены очередные воинские звания. Само вручение наград проходило на краснолиманском направлении.
В начале июля бойцов ЦВО наградили за разгром украинского подразделения. Сообщалось, что ВСУ численно превосходили российский отряд. Кроме того, бойцы смогли взять в плен пятерых солдат Украины.
Российским бойцам ЦВО (Центральный военный округ) вручили награды первой и второй степеней за отвагу и самоотверженность. Об этом сообщает Минобороны РФ. «Командир гвардейского артиллерийского полка ЦВО вручил своим подчиненным медали ордена „За заслуги перед Отечеством“ I степени с мечами», — сообщает ведомство в своем telegram-канале. Также бойцам были вручены награды «За отвагу», «Жукова» и другие. Кроме того, им были присвоены очередные воинские звания. Само вручение наград проходило на краснолиманском направлении.
В начале июля бойцов ЦВО наградили за разгром украинского подразделения. Сообщалось, что ВСУ численно превосходили российский отряд. Кроме того, бойцы смогли взять в плен пятерых солдат Украины.