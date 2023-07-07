Бойцов ВС РФ наградили за взятие опорного пункта ВСУ. Видео

07 июля 2023 в 13:11 Размер текста - 17 +

Российские штурмовики получили госнаграды за взятие опорного пункта ВСУ Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Шестеро бойцов штурмового отряда мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО) были представлены к высоким государственным наградам. В ходе выполнения задач в зоне спецоперации они разгромили украинское подразделение, превосходившее их по численности, а также взяли опорный пункт ВСУ. Российские штурмовики наткнулись на подразделение ВСУ, которое превосходило их по силе и обороняло опорный пункт. Тогда старший штурмовой группы с позывным «Камаз» дал команду рассредоточиться и занять оборону. Благодаря грамотному перемещению, российские военные нанесли огневое поражение противнику. Пятеро украинских боевиков были взяты в плен. Командование ЦВО наградило командующего штурмовой группой «Орденом Мужества», остальным бойцам вручили медали «За отвагу». «У меня дед участник Великой Отечественной. Трижды ранен. Сталинград защищал. Я не мог поступить по-другому. <…> Я пришел защищать свою государственность, чтобы моя мать и мои близкие спали спокойно», — сказал боец с позывным «Камаз». Другой боец с позывным «Вышка» подчеркнул, успешная победа над украинским подразделением была одержана благодаря слаженной работе штурмовой группы. «Ты прикрываешь товарища и уверен в том, что товарищ прикрывает тебя», — подчеркнул военный.

Шестеро бойцов штурмового отряда мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО) были представлены к высоким государственным наградам. В ходе выполнения задач в зоне спецоперации они разгромили украинское подразделение, превосходившее их по численности, а также взяли опорный пункт ВСУ. Российские штурмовики наткнулись на подразделение ВСУ, которое превосходило их по силе и обороняло опорный пункт. Тогда старший штурмовой группы с позывным «Камаз» дал команду рассредоточиться и занять оборону. Благодаря грамотному перемещению, российские военные нанесли огневое поражение противнику. Пятеро украинских боевиков были взяты в плен. Командование ЦВО наградило командующего штурмовой группой «Орденом Мужества», остальным бойцам вручили медали «За отвагу». «У меня дед участник Великой Отечественной. Трижды ранен. Сталинград защищал. Я не мог поступить по-другому. <…> Я пришел защищать свою государственность, чтобы моя мать и мои близкие спали спокойно», — сказал боец с позывным «Камаз». Другой боец с позывным «Вышка» подчеркнул, успешная победа над украинским подразделением была одержана благодаря слаженной работе штурмовой группы. «Ты прикрываешь товарища и уверен в том, что товарищ прикрывает тебя», — подчеркнул военный.