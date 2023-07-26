На вокзале в Рязанской области горят вагоны с серой

26 июля 2023 в 11:34 Размер текста - 17 +

Вагоны загорелись на железнодорожном вокзале города Сасово Фото: Московец Илья © URA.RU В Рязанской области загорелись несколько вагонов с серой. Инцидент произошел на железнодорожном вокзале города Сасово. «Началось задымление [вагонов с серой]. <…> Сейчас очаг возгорания уже ликвидирован. <…> Ситуация под контролем. Опасности для населения нет», — сообщает городская администрация в соцсетях. В результате происшествия эвакуировали посетителей вокзала, а также жителей близлежащих домов. На месте работают правоохранительные органы и следователи. Берутся пробы воздуха. Первые сообщения о возгорании были обнародованы в 08:39 (по Мск).

В Рязанской области загорелись несколько вагонов с серой. Инцидент произошел на железнодорожном вокзале города Сасово. «Началось задымление [вагонов с серой]. <…> Сейчас очаг возгорания уже ликвидирован. <…> Ситуация под контролем. Опасности для населения нет», — сообщает городская администрация в соцсетях. В результате происшествия эвакуировали посетителей вокзала, а также жителей близлежащих домов. На месте работают правоохранительные органы и следователи. Берутся пробы воздуха. Первые сообщения о возгорании были обнародованы в 08:39 (по Мск).