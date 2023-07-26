На вокзале в Рязанской области горят вагоны с серой

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Городские зарисовки. Екатеринбург, товарные вагоны
Вагоны загорелись на железнодорожном вокзале города Сасово Фото:

В Рязанской области загорелись несколько вагонов с серой. Инцидент произошел на железнодорожном вокзале города Сасово.

«Началось задымление [вагонов с серой]. <…> Сейчас очаг возгорания уже ликвидирован. <…> Ситуация под контролем. Опасности для населения нет», — сообщает городская администрация в соцсетях.

В результате происшествия эвакуировали посетителей вокзала, а также жителей близлежащих домов. На месте работают правоохранительные органы и следователи. Берутся пробы воздуха. Первые сообщения о возгорании были обнародованы в 08:39 (по Мск).

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В Рязанской области загорелись несколько вагонов с серой. Инцидент произошел на железнодорожном вокзале города Сасово. «Началось задымление [вагонов с серой]. <…> Сейчас очаг возгорания уже ликвидирован. <…> Ситуация под контролем. Опасности для населения нет», — сообщает городская администрация в соцсетях. В результате происшествия эвакуировали посетителей вокзала, а также жителей близлежащих домов. На месте работают правоохранительные органы и следователи. Берутся пробы воздуха. Первые сообщения о возгорании были обнародованы в 08:39 (по Мск).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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