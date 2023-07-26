Дочь президента Мозамбика заявила о разграблении Африки иностранными государствами

26 июля 2023 в 13:35 Размер текста - 17 +

Африка столкнулась с эксплуатацией со стороны Запада Фото: Владимир Андреев © URA.RU Африка столкнулась с истощающей эксплуатацией со стороны европейских колонизаторов в прошлом, а сейчас иностранные государства извлекают из нее ресурсы другими, более хитрыми методами. Об этом рассказала дочь первого независимого президента Мозамбика Саморы Машела, защитница прав человека Жозина Машел. «В действительности мы говорим в контексте дальнейших действий, направленных на получение ресурсов. Это литий, это нефть, газ, кобальт… Эти войны сейчас ведутся в несколько иной форме. Причина, собственно, несильно отличается от той, которая была у них в 1920-м. Процесс колонизации был ориентирован практически на то же самое, но метод сейчас иной», — заявила Жозина Машел RT. Она призвала противостоять этому, вкладываясь в народ и в объединение Глобального Юга. «И нас это заставляет не взять в руки оружие, но, учитывая все, чему мы научились у наших лидеров, и если говорить об уровне образования, вкладываться в наш народ», — добавила Машел. Уже завтра в Санкт-Петербурге начинает работу саммит Россия — Африка. Африканские лидеры ведут переговоры с Москвой и Киевом для решения своих экономических проблем, которые появились из-за конфликта на Украине, сообщал президент Сенегала Маки Салл. По его словам, Африка сильно пострадала из-за повышения инфляции. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия ожидает рекордный урожай зерновых культур, чтобы продолжить поставлять зерно африканским странам. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Африка столкнулась с истощающей эксплуатацией со стороны европейских колонизаторов в прошлом, а сейчас иностранные государства извлекают из нее ресурсы другими, более хитрыми методами. Об этом рассказала дочь первого независимого президента Мозамбика Саморы Машела, защитница прав человека Жозина Машел. «В действительности мы говорим в контексте дальнейших действий, направленных на получение ресурсов. Это литий, это нефть, газ, кобальт… Эти войны сейчас ведутся в несколько иной форме. Причина, собственно, несильно отличается от той, которая была у них в 1920-м. Процесс колонизации был ориентирован практически на то же самое, но метод сейчас иной», — заявила Жозина Машел RT. Она призвала противостоять этому, вкладываясь в народ и в объединение Глобального Юга. «И нас это заставляет не взять в руки оружие, но, учитывая все, чему мы научились у наших лидеров, и если говорить об уровне образования, вкладываться в наш народ», — добавила Машел. Уже завтра в Санкт-Петербурге начинает работу саммит Россия — Африка. Африканские лидеры ведут переговоры с Москвой и Киевом для решения своих экономических проблем, которые появились из-за конфликта на Украине, сообщал президент Сенегала Маки Салл. По его словам, Африка сильно пострадала из-за повышения инфляции. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия ожидает рекордный урожай зерновых культур, чтобы продолжить поставлять зерно африканским странам.