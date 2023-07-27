Путин: ВСУ бросили тела погибших солдат в Запорожской области

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Выступление Владимира Путина на пленарной сессии ПМЭФ 2023. Санкт-Петербург, путин владимир
Путин рассказал, как ВСУ бросают тела погибших солдат Фото:

ВСУ не забирают тела своих погибших солдат на запорожском направлении, оставляя их лежать на поле боя. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время общения с журналистами.

«ВСУ бросили тела своих погибших на поле боев на запорожском направлении», — сказал Владимир Путин. Трансляция его общения с журналистами велась на телеканале «Россия 24».

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ВСУ не забирают тела своих погибших солдат на запорожском направлении, оставляя их лежать на поле боя. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время общения с журналистами. «ВСУ бросили тела своих погибших на поле боев на запорожском направлении», — сказал Владимир Путин. Трансляция его общения с журналистами велась на телеканале «Россия 24».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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