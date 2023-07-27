Путин: ВСУ бросили тела погибших солдат в Запорожской области

Путин рассказал, как ВСУ бросают тела погибших солдат
ВСУ не забирают тела своих погибших солдат на запорожском направлении, оставляя их лежать на поле боя. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время общения с журналистами.
«ВСУ бросили тела своих погибших на поле боев на запорожском направлении», — сказал Владимир Путин. Трансляция его общения с журналистами велась на телеканале «Россия 24».
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