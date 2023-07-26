С купянского направления пропадают раненые бойцы ВСУ

Марочко: после эвакуации в военный госпиталь раненые солдаты ВСУ пропадают без вести
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Вооруженные силы Украины.stock, ВСУ, stock
Судьба раненых эвакуированных солдат ВСУ с купянского направления неизвестна, отметил Андрей Марочко Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

На купянском направлении начали пропадать тяжело раненные солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ). После эвакуации бойцов их родственникам сообщают, что пациенты не поступали в госпитали.

«Родственники украинских военнослужащих начали бить тревогу в связи с исчезновением своих близких. После получения тяжелых ранений в купянском направлении <…> их эвакуировали в Харьковский военно-медицинский центр», — передает подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем telegram-канале. Он добавил, что на обращения родственников в госпиталь о судьбах солдат, там заявляют, что пациенты не поступали.

Украина проводит контрнаступление. В ходе него российские военные отбивают позиции ВСУ на купянском направлении. Киев стягивал туда личный состав и технику, пишет RT. Солдаты ВСУ рассказывали, что командование отправляет их на гибель, когда ставит задачу, но не предупреждает о реальной обстановке на поле боя.

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На купянском направлении начали пропадать тяжело раненные солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ). После эвакуации бойцов их родственникам сообщают, что пациенты не поступали в госпитали. «Родственники украинских военнослужащих начали бить тревогу в связи с исчезновением своих близких. После получения тяжелых ранений в купянском направлении <…> их эвакуировали в Харьковский военно-медицинский центр», — передает подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем telegram-канале. Он добавил, что на обращения родственников в госпиталь о судьбах солдат, там заявляют, что пациенты не поступали. Украина проводит контрнаступление. В ходе него российские военные отбивают позиции ВСУ на купянском направлении. Киев стягивал туда личный состав и технику, пишет RT. Солдаты ВСУ рассказывали, что командование отправляет их на гибель, когда ставит задачу, но не предупреждает о реальной обстановке на поле боя.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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