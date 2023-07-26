На купянском направлении начали пропадать тяжело раненные солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ). После эвакуации бойцов их родственникам сообщают, что пациенты не поступали в госпитали.
«Родственники украинских военнослужащих начали бить тревогу в связи с исчезновением своих близких. После получения тяжелых ранений в купянском направлении <…> их эвакуировали в Харьковский военно-медицинский центр», — передает подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем telegram-канале. Он добавил, что на обращения родственников в госпиталь о судьбах солдат, там заявляют, что пациенты не поступали.
Украина проводит контрнаступление. В ходе него российские военные отбивают позиции ВСУ на купянском направлении. Киев стягивал туда личный состав и технику, пишет RT. Солдаты ВСУ рассказывали, что командование отправляет их на гибель, когда ставит задачу, но не предупреждает о реальной обстановке на поле боя.
На купянском направлении начали пропадать тяжело раненные солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ). После эвакуации бойцов их родственникам сообщают, что пациенты не поступали в госпитали. «Родственники украинских военнослужащих начали бить тревогу в связи с исчезновением своих близких. После получения тяжелых ранений в купянском направлении <…> их эвакуировали в Харьковский военно-медицинский центр», — передает подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем telegram-канале. Он добавил, что на обращения родственников в госпиталь о судьбах солдат, там заявляют, что пациенты не поступали. Украина проводит контрнаступление. В ходе него российские военные отбивают позиции ВСУ на купянском направлении. Киев стягивал туда личный состав и технику, пишет RT. Солдаты ВСУ рассказывали, что командование отправляет их на гибель, когда ставит задачу, но не предупреждает о реальной обстановке на поле боя.