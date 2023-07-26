С купянского направления пропадают раненые бойцы ВСУ

Марочко: после эвакуации в военный госпиталь раненые солдаты ВСУ пропадают без вести

26 июля 2023 в 10:26 Размер текста - 17 +

Судьба раненых эвакуированных солдат ВСУ с купянского направления неизвестна, отметил Андрей Марочко Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На купянском направлении начали пропадать тяжело раненные солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ). После эвакуации бойцов их родственникам сообщают, что пациенты не поступали в госпитали. «Родственники украинских военнослужащих начали бить тревогу в связи с исчезновением своих близких. После получения тяжелых ранений в купянском направлении <…> их эвакуировали в Харьковский военно-медицинский центр», — передает подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем telegram-канале. Он добавил, что на обращения родственников в госпиталь о судьбах солдат, там заявляют, что пациенты не поступали. Украина проводит контрнаступление. В ходе него российские военные отбивают позиции ВСУ на купянском направлении. Киев стягивал туда личный состав и технику, пишет RT. Солдаты ВСУ рассказывали, что командование отправляет их на гибель, когда ставит задачу, но не предупреждает о реальной обстановке на поле боя.

На купянском направлении начали пропадать тяжело раненные солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ). После эвакуации бойцов их родственникам сообщают, что пациенты не поступали в госпитали. «Родственники украинских военнослужащих начали бить тревогу в связи с исчезновением своих близких. После получения тяжелых ранений в купянском направлении <…> их эвакуировали в Харьковский военно-медицинский центр», — передает подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем telegram-канале. Он добавил, что на обращения родственников в госпиталь о судьбах солдат, там заявляют, что пациенты не поступали. Украина проводит контрнаступление. В ходе него российские военные отбивают позиции ВСУ на купянском направлении. Киев стягивал туда личный состав и технику, пишет RT. Солдаты ВСУ рассказывали, что командование отправляет их на гибель, когда ставит задачу, но не предупреждает о реальной обстановке на поле боя.