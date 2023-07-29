В красноярской столовой среди отравившихся оказались 24 иностранца

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24 иностранца отравились в Красногорске после обеда в столовой предприятия Фото:

Среди отравившихся в Красногорске 24 человека оказались иностранцами. 28 июля сотрудники красногорского предприятия «Союзснаб» обратились за медпомощью после обеда в столовой. Об этом сообщают правоохранительные органы.

«Число отравившихся на предприятии в подмосковном Красногорске выросло. <…> Среди них шесть россиян и 24 иностранца», — передает РИА Новости, ссылаясь на собственный источник в правоохранительных органах.

Роспотребнадзор по Московской области отмечал, что число отравившихся выросло до 31 человека. Пострадавшими оказались работники красногорского предприятия «Союзснаб». Они почувствовали недомогание после того, как пообедали в столовой предприятия 28 июля. Возбуждено уголовное дело по факту происшествия.

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Среди отравившихся в Красногорске 24 человека оказались иностранцами. 28 июля сотрудники красногорского предприятия «Союзснаб» обратились за медпомощью после обеда в столовой. Об этом сообщают правоохранительные органы. «Число отравившихся на предприятии в подмосковном Красногорске выросло. <…> Среди них шесть россиян и 24 иностранца», — передает РИА Новости, ссылаясь на собственный источник в правоохранительных органах. Роспотребнадзор по Московской области отмечал, что число отравившихся выросло до 31 человека. Пострадавшими оказались работники красногорского предприятия «Союзснаб». Они почувствовали недомогание после того, как пообедали в столовой предприятия 28 июля. Возбуждено уголовное дело по факту происшествия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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