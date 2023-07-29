В красноярской столовой среди отравившихся оказались 24 иностранца

29 июля 2023 в 16:05 Размер текста - 17 +

24 иностранца отравились в Красногорске после обеда в столовой предприятия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Среди отравившихся в Красногорске 24 человека оказались иностранцами. 28 июля сотрудники красногорского предприятия «Союзснаб» обратились за медпомощью после обеда в столовой. Об этом сообщают правоохранительные органы. «Число отравившихся на предприятии в подмосковном Красногорске выросло. <…> Среди них шесть россиян и 24 иностранца», — передает РИА Новости, ссылаясь на собственный источник в правоохранительных органах. Роспотребнадзор по Московской области отмечал, что число отравившихся выросло до 31 человека. Пострадавшими оказались работники красногорского предприятия «Союзснаб». Они почувствовали недомогание после того, как пообедали в столовой предприятия 28 июля. Возбуждено уголовное дело по факту происшествия.

Среди отравившихся в Красногорске 24 человека оказались иностранцами. 28 июля сотрудники красногорского предприятия «Союзснаб» обратились за медпомощью после обеда в столовой. Об этом сообщают правоохранительные органы. «Число отравившихся на предприятии в подмосковном Красногорске выросло. <…> Среди них шесть россиян и 24 иностранца», — передает РИА Новости, ссылаясь на собственный источник в правоохранительных органах. Роспотребнадзор по Московской области отмечал, что число отравившихся выросло до 31 человека. Пострадавшими оказались работники красногорского предприятия «Союзснаб». Они почувствовали недомогание после того, как пообедали в столовой предприятия 28 июля. Возбуждено уголовное дело по факту происшествия.