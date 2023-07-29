В красноярской столовой среди отравившихся оказались 24 иностранца

Среди отравившихся в Красногорске 24 человека оказались иностранцами. 28 июля сотрудники красногорского предприятия «Союзснаб» обратились за медпомощью после обеда в столовой. Об этом сообщают правоохранительные органы.
«Число отравившихся на предприятии в подмосковном Красногорске выросло. <…> Среди них шесть россиян и 24 иностранца», — передает РИА Новости, ссылаясь на собственный источник в правоохранительных органах.
Роспотребнадзор по Московской области отмечал, что число отравившихся выросло до 31 человека. Пострадавшими оказались работники красногорского предприятия «Союзснаб». Они почувствовали недомогание после того, как пообедали в столовой предприятия 28 июля. Возбуждено уголовное дело по факту происшествия.
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