Тысячи жителей Нигера вышли на протест против Франции

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
файл
Жители Нигера выступили против иностранных баз на территории государства, пишет AFP Фото:

Возле посольства Франции в столице Нигера Ниамее прошла крупная демонстрация. Тысячи участников акции с плакатами собрались перед зданием, скандируя различные лозунги, включая «Долой Францию». Об этом сообщает агентство AFP.

«Перед французским посольством собрались тысячи людей с плакатами, которые скандируют различные лозунги, в том числе «Долой Францию», — говорится в материале агентства. Демонстранты сорвали табличку с надписью «Посольство Франции» с ворот и пытались проникнуть на территорию посольства. В социальных сетях распространяются фотографии протестующих с плакатами, требующими закрытия всех иностранных баз на территории страны. Участники также выражают свою поддержку военным, которые 26 июля захватили власть в Нигере в результате государственного переворота.

Ранее президент Нигера Мохамед Базум был свергнут в результате государственного переворота. Границы страны закрыты, установлен комендантский час, а работа учреждений приостановлена. URA.RU собрало всю информацию о перевороте в африканской республике. Африканский союз опубликовал заявление, предоставив вооруженным силам Нигера 15 дней для восстановления конституционной власти.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Возле посольства Франции в столице Нигера Ниамее прошла крупная демонстрация. Тысячи участников акции с плакатами собрались перед зданием, скандируя различные лозунги, включая «Долой Францию». Об этом сообщает агентство AFP. «Перед французским посольством собрались тысячи людей с плакатами, которые скандируют различные лозунги, в том числе «Долой Францию», — говорится в материале агентства. Демонстранты сорвали табличку с надписью «Посольство Франции» с ворот и пытались проникнуть на территорию посольства. В социальных сетях распространяются фотографии протестующих с плакатами, требующими закрытия всех иностранных баз на территории страны. Участники также выражают свою поддержку военным, которые 26 июля захватили власть в Нигере в результате государственного переворота. Ранее президент Нигера Мохамед Базум был свергнут в результате государственного переворота. Границы страны закрыты, установлен комендантский час, а работа учреждений приостановлена. URA.RU собрало всю информацию о перевороте в африканской республике. Африканский союз опубликовал заявление, предоставив вооруженным силам Нигера 15 дней для восстановления конституционной власти.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...