Тысячи жителей Нигера вышли на протест против Франции

Жители Нигера выступили против иностранных баз на территории государства, пишет AFPФото: AP/TASS
Возле посольства Франции в столице Нигера Ниамее прошла крупная демонстрация. Тысячи участников акции с плакатами собрались перед зданием, скандируя различные лозунги, включая «Долой Францию». Об этом сообщает агентство AFP.
«Перед французским посольством собрались тысячи людей с плакатами, которые скандируют различные лозунги, в том числе «Долой Францию», — говорится в материале агентства. Демонстранты сорвали табличку с надписью «Посольство Франции» с ворот и пытались проникнуть на территорию посольства. В социальных сетях распространяются фотографии протестующих с плакатами, требующими закрытия всех иностранных баз на территории страны. Участники также выражают свою поддержку военным, которые 26 июля захватили власть в Нигере в результате государственного переворота.
Ранее президент Нигера Мохамед Базум был свергнут в результате государственного переворота. Границы страны закрыты, установлен комендантский час, а работа учреждений приостановлена. URA.RU собрало всю информацию о перевороте в африканской республике. Африканский союз опубликовал заявление, предоставив вооруженным силам Нигера 15 дней для восстановления конституционной власти.
Возле посольства Франции в столице Нигера Ниамее прошла крупная демонстрация. Тысячи участников акции с плакатами собрались перед зданием, скандируя различные лозунги, включая «Долой Францию». Об этом сообщает агентство AFP. «Перед французским посольством собрались тысячи людей с плакатами, которые скандируют различные лозунги, в том числе «Долой Францию», — говорится в материале агентства. Демонстранты сорвали табличку с надписью «Посольство Франции» с ворот и пытались проникнуть на территорию посольства. В социальных сетях распространяются фотографии протестующих с плакатами, требующими закрытия всех иностранных баз на территории страны. Участники также выражают свою поддержку военным, которые 26 июля захватили власть в Нигере в результате государственного переворота. Ранее президент Нигера Мохамед Базум был свергнут в результате государственного переворота. Границы страны закрыты, установлен комендантский час, а работа учреждений приостановлена. URA.RU собрало всю информацию о перевороте в африканской республике. Африканский союз опубликовал заявление, предоставив вооруженным силам Нигера 15 дней для восстановления конституционной власти.