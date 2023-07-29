Африканский союз призвал восстановить конституционную власть в Нигере за 15 дней

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Ранее в Нигере произошел государственный переворот Фото:

У военных Нигера есть 15 дней для восстановления конституционной власти. Такое заявление опубликовал Африканский союз.

«Африканский союз требует от военных в Нигере „вернуться в свои казармы и восстановить конституционную власть“ в течение 15 дней после захвата власти в результате государственного переворота», — передает заявление TRT World Now в своем twitter-аккаунте. В результате государственного переворота ранее в стране был смещен президент страны. Границы государства закрыли.

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Что известно о госперевороте в Нигере

Африканский союз — организация, в которую входят 55 государств Африки. Он был основан в 2002 году. Главная его задача — укрепление единства и солидарности африканских государств и народов Африки.

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У военных Нигера есть 15 дней для восстановления конституционной власти. Такое заявление опубликовал Африканский союз. «Африканский союз требует от военных в Нигере „вернуться в свои казармы и восстановить конституционную власть“ в течение 15 дней после захвата власти в результате государственного переворота», — передает заявление TRT World Now в своем twitter-аккаунте. В результате государственного переворота ранее в стране был смещен президент страны. Границы государства закрыли. Африканский союз — организация, в которую входят 55 государств Африки. Он был основан в 2002 году. Главная его задача — укрепление единства и солидарности африканских государств и народов Африки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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