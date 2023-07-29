Африканский союз призвал восстановить конституционную власть в Нигере за 15 дней

У военных Нигера есть 15 дней для восстановления конституционной власти. Такое заявление опубликовал Африканский союз.
«Африканский союз требует от военных в Нигере „вернуться в свои казармы и восстановить конституционную власть“ в течение 15 дней после захвата власти в результате государственного переворота», — передает заявление TRT World Now в своем twitter-аккаунте. В результате государственного переворота ранее в стране был смещен президент страны. Границы государства закрыли.
Африканский союз — организация, в которую входят 55 государств Африки. Он был основан в 2002 году. Главная его задача — укрепление единства и солидарности африканских государств и народов Африки.
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