Африканский союз призвал восстановить конституционную власть в Нигере за 15 дней

29 июля 2023 в 14:31 Размер текста - 17 +

Ранее в Нигере произошел государственный переворот Фото: Вадим Ахметов © URA.RU У военных Нигера есть 15 дней для восстановления конституционной власти. Такое заявление опубликовал Африканский союз. «Африканский союз требует от военных в Нигере „вернуться в свои казармы и восстановить конституционную власть“ в течение 15 дней после захвата власти в результате государственного переворота», — передает заявление TRT World Now в своем twitter-аккаунте. В результате государственного переворота ранее в стране был смещен президент страны. Границы государства закрыли. Новость по теме Что известно о госперевороте в Нигере Африканский союз — организация, в которую входят 55 государств Африки. Он был основан в 2002 году. Главная его задача — укрепление единства и солидарности африканских государств и народов Африки.

У военных Нигера есть 15 дней для восстановления конституционной власти. Такое заявление опубликовал Африканский союз. «Африканский союз требует от военных в Нигере „вернуться в свои казармы и восстановить конституционную власть“ в течение 15 дней после захвата власти в результате государственного переворота», — передает заявление TRT World Now в своем twitter-аккаунте. В результате государственного переворота ранее в стране был смещен президент страны. Границы государства закрыли. Африканский союз — организация, в которую входят 55 государств Африки. Он был основан в 2002 году. Главная его задача — укрепление единства и солидарности африканских государств и народов Африки.