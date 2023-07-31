«Единая Россия» отчиталась о работе 25 новых штабов поддержки

31 июля 2023 в 17:20 Размер текста - 17 +

ЕР проводит встречи для помощи гражданам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU «Единая Россия» за год открыла 25 штабов общественной поддержки. Помощь в обучении и трудоустройстве получили уже более 150 тысяч человек. Об этом рассказал руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин. По его словам, организации также поддерживают участников СВО и жителей новых регионов. «С начала года партия открыла уже 25 штабов. Сейчас штабы действуют в 28 регионах <…> В мероприятиях штабов общественной поддержки „Единой России“ приняли участие более 150 тысяч человек <…> В штабах общественной поддержки „Единой России“ регулярно проходят мастер-классы, семинары и вебинары», — рассказал Сидякин. Его слова опубликованы на официальном сайте партии. По словам Сидякина, активисты штабов провели более восьми тысяч мероприятий. Так, на площадке «Моя карьера с Единой Россией» людям помогали в трудоустройстве. Их учили составлять резюме, а также предоставили возможность пройти профориентационные мероприятия, которые помогают определиться с выбором будущей профессии. Другой проект «МедиашколаPRO» из Удмуртской Республики интегрировали в другие регионы России. Его участники научились разобраться в продвижении личного бренда, в создании контента в сфере блогинга. Кроме того, участники общественной деятельности могут пройти обучение SMM. «Также в штабы приходят люди, которые интересуются образованием, культурой, саморазвитием, карьерой», — рассказал Сидякин. Кроме того, «ЕР» организовывает встречи с участниками спецоперации на Украине. На базе штабов активисты собирают гуманитарную помощь. Волонтеры помогают фронту и жителям новых регионов. На площадке штаба в ЛНР организовывают встречи для властей, чтобы помочь региону быстрее интегрироваться в правовую систему РФ. «На площадке штаба в ЛНР организована серия просветительских встреч „Росликбез“ для органов власти, предприятий, общественных организаций, а также представителей СМИ, чтобы помочь региону как можно скорее влиться в российскую правовую систему», — объяснил Сидякин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

«Единая Россия» за год открыла 25 штабов общественной поддержки. Помощь в обучении и трудоустройстве получили уже более 150 тысяч человек. Об этом рассказал руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин. По его словам, организации также поддерживают участников СВО и жителей новых регионов. «С начала года партия открыла уже 25 штабов. Сейчас штабы действуют в 28 регионах <…> В мероприятиях штабов общественной поддержки „Единой России“ приняли участие более 150 тысяч человек <…> В штабах общественной поддержки „Единой России“ регулярно проходят мастер-классы, семинары и вебинары», — рассказал Сидякин. Его слова опубликованы на официальном сайте партии. По словам Сидякина, активисты штабов провели более восьми тысяч мероприятий. Так, на площадке «Моя карьера с Единой Россией» людям помогали в трудоустройстве. Их учили составлять резюме, а также предоставили возможность пройти профориентационные мероприятия, которые помогают определиться с выбором будущей профессии. Другой проект «МедиашколаPRO» из Удмуртской Республики интегрировали в другие регионы России. Его участники научились разобраться в продвижении личного бренда, в создании контента в сфере блогинга. Кроме того, участники общественной деятельности могут пройти обучение SMM. «Также в штабы приходят люди, которые интересуются образованием, культурой, саморазвитием, карьерой», — рассказал Сидякин. Кроме того, «ЕР» организовывает встречи с участниками спецоперации на Украине. На базе штабов активисты собирают гуманитарную помощь. Волонтеры помогают фронту и жителям новых регионов. На площадке штаба в ЛНР организовывают встречи для властей, чтобы помочь региону быстрее интегрироваться в правовую систему РФ. «На площадке штаба в ЛНР организована серия просветительских встреч „Росликбез“ для органов власти, предприятий, общественных организаций, а также представителей СМИ, чтобы помочь региону как можно скорее влиться в российскую правовую систему», — объяснил Сидякин.