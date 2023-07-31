«Единая Россия» отчиталась о работе 25 новых штабов поддержки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Конференция ЕР. Курган, единая россия, ер
ЕР проводит встречи для помощи гражданам Фото:

«Единая Россия» за год открыла 25 штабов общественной поддержки. Помощь в обучении и трудоустройстве получили уже более 150 тысяч человек. Об этом рассказал руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин. По его словам, организации также поддерживают участников СВО и жителей новых регионов.

«С начала года партия открыла уже 25 штабов. Сейчас штабы действуют в 28 регионах <…> В мероприятиях штабов общественной поддержки „Единой России“ приняли участие более 150 тысяч человек <…> В штабах общественной поддержки „Единой России“ регулярно проходят мастер-классы, семинары и вебинары», — рассказал Сидякин. Его слова опубликованы на официальном сайте партии. По словам Сидякина, активисты штабов провели более восьми тысяч мероприятий.

Так, на площадке «Моя карьера с Единой Россией» людям помогали в трудоустройстве. Их учили составлять резюме, а также предоставили возможность пройти профориентационные мероприятия, которые помогают определиться с выбором будущей профессии.

Другой проект «МедиашколаPRO» из Удмуртской Республики интегрировали в другие регионы России. Его участники научились разобраться в продвижении личного бренда, в создании контента в сфере блогинга. Кроме того, участники общественной деятельности могут пройти обучение SMM. «Также в штабы приходят люди, которые интересуются образованием, культурой, саморазвитием, карьерой», — рассказал Сидякин.

Кроме того, «ЕР» организовывает встречи с участниками спецоперации на Украине. На базе штабов активисты собирают гуманитарную помощь. Волонтеры помогают фронту и жителям новых регионов. На площадке штаба в ЛНР организовывают встречи для властей, чтобы помочь региону быстрее интегрироваться в правовую систему РФ. «На площадке штаба в ЛНР организована серия просветительских встреч „Росликбез“ для органов власти, предприятий, общественных организаций, а также представителей СМИ, чтобы помочь региону как можно скорее влиться в российскую правовую систему», — объяснил Сидякин.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
«Единая Россия» за год открыла 25 штабов общественной поддержки. Помощь в обучении и трудоустройстве получили уже более 150 тысяч человек. Об этом рассказал руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин. По его словам, организации также поддерживают участников СВО и жителей новых регионов. «С начала года партия открыла уже 25 штабов. Сейчас штабы действуют в 28 регионах <…> В мероприятиях штабов общественной поддержки „Единой России“ приняли участие более 150 тысяч человек <…> В штабах общественной поддержки „Единой России“ регулярно проходят мастер-классы, семинары и вебинары», — рассказал Сидякин. Его слова опубликованы на официальном сайте партии. По словам Сидякина, активисты штабов провели более восьми тысяч мероприятий. Так, на площадке «Моя карьера с Единой Россией» людям помогали в трудоустройстве. Их учили составлять резюме, а также предоставили возможность пройти профориентационные мероприятия, которые помогают определиться с выбором будущей профессии. Другой проект «МедиашколаPRO» из Удмуртской Республики интегрировали в другие регионы России. Его участники научились разобраться в продвижении личного бренда, в создании контента в сфере блогинга. Кроме того, участники общественной деятельности могут пройти обучение SMM. «Также в штабы приходят люди, которые интересуются образованием, культурой, саморазвитием, карьерой», — рассказал Сидякин. Кроме того, «ЕР» организовывает встречи с участниками спецоперации на Украине. На базе штабов активисты собирают гуманитарную помощь. Волонтеры помогают фронту и жителям новых регионов. На площадке штаба в ЛНР организовывают встречи для властей, чтобы помочь региону быстрее интегрироваться в правовую систему РФ. «На площадке штаба в ЛНР организована серия просветительских встреч „Росликбез“ для органов власти, предприятий, общественных организаций, а также представителей СМИ, чтобы помочь региону как можно скорее влиться в российскую правовую систему», — объяснил Сидякин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...