Чем известна актриса Вера Васильева

На 98-м году жизни умерла актриса Вера Васильева
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Народной артисткой Вера Васильева стала в 1986 году Фото:

Народная артистка СССР Вера Васильева скончалась в возрасте 97 лет. URA.RU рассказывает о жизни народной артистки СССР.

Происхождение

Вера Васильева родилась 30 сентября 1925 года в Москве. Ее отец работал шофером, а мать, Александра Андреевна была домохозяйкой. В семье кроме Веры росли две сестры и брат.

Образование

В 1948 году Васильева окончила Московское городское театральное училище при Театре Революции (курс В. В. Готовцева).

Творческая деятельность

Учась в университете, в 1945 году начала карьеру в кино, в картине «Близнецы».

Первую крупную роль сыграла в 1947 году — Настю Гусенкову в фильме «Сказание о земле Сибирской» И. Пырьева. За эту роль была награждена Сталинской премией.

Снималась актриса в более 40 картинах. Наиболее значимые из них: «Свадьба с приданым», «Звезда экрана», «Карнавал», «Выйти замуж за капитана», «Похождения зубного врача».

Постановка «Свадьба с приданым» принесла артистке вторую Сталинскую премию.

С 27 марта 1948 года — являлась актрисой Московского академического театра сатиры. Там сыграла более 60 ролей. В театре одной из лучших ее ролей была графиня Альмавива в спектакле В. Плучека «Безумный день, или Женитьба Фигаро» Бомарше (1968).

Народной артисткой Вера Васильева стала в 1986 году.

Книги

Является автором двух книг мемуаров — «Продолжение души» и «Золушка с Чистых прудов».

Фильм

Жизни и карьере актрисы посвятили документальный фильм «Вера Васильева. Секрет ее молодости» (2017, режиссер Георгий Ананов).

Смерть

Народная артистка СССР Вера Васильева скончалась 9 августа 2023 года в возрасте 97 лет. Об этом рассказали в Московском академическом театре сатиры.

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Народная артистка СССР Вера Васильева скончалась в возрасте 97 лет. URA.RU рассказывает о жизни народной артистки СССР. Вера Васильева родилась 30 сентября 1925 года в Москве. Ее отец работал шофером, а мать, Александра Андреевна была домохозяйкой. В семье кроме Веры росли две сестры и брат. В 1948 году Васильева окончила Московское городское театральное училище при Театре Революции (курс В. В. Готовцева). Учась в университете, в 1945 году начала карьеру в кино, в картине «Близнецы». Первую крупную роль сыграла в 1947 году — Настю Гусенкову в фильме «Сказание о земле Сибирской» И. Пырьева. За эту роль была награждена Сталинской премией. Снималась актриса в более 40 картинах. Наиболее значимые из них: «Свадьба с приданым», «Звезда экрана», «Карнавал», «Выйти замуж за капитана», «Похождения зубного врача». Постановка «Свадьба с приданым» принесла артистке вторую Сталинскую премию. С 27 марта 1948 года — являлась актрисой Московского академического театра сатиры. Там сыграла более 60 ролей. В театре одной из лучших ее ролей была графиня Альмавива в спектакле В. Плучека «Безумный день, или Женитьба Фигаро» Бомарше (1968). Народной артисткой Вера Васильева стала в 1986 году. Является автором двух книг мемуаров — «Продолжение души» и «Золушка с Чистых прудов». Жизни и карьере актрисы посвятили документальный фильм «Вера Васильева. Секрет ее молодости» (2017, режиссер Георгий Ананов). Народная артистка СССР Вера Васильева скончалась 9 августа 2023 года в возрасте 97 лет. Об этом рассказали в Московском академическом театре сатиры.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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