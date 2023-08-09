Чем известна актриса Вера Васильева

Народная артистка СССР Вера Васильева скончалась в возрасте 97 лет. URA.RU рассказывает о жизни народной артистки СССР.
Происхождение
Вера Васильева родилась 30 сентября 1925 года в Москве. Ее отец работал шофером, а мать, Александра Андреевна была домохозяйкой. В семье кроме Веры росли две сестры и брат.
Образование
В 1948 году Васильева окончила Московское городское театральное училище при Театре Революции (курс В. В. Готовцева).
Творческая деятельность
Учась в университете, в 1945 году начала карьеру в кино, в картине «Близнецы».
Первую крупную роль сыграла в 1947 году — Настю Гусенкову в фильме «Сказание о земле Сибирской» И. Пырьева. За эту роль была награждена Сталинской премией.
Снималась актриса в более 40 картинах. Наиболее значимые из них: «Свадьба с приданым», «Звезда экрана», «Карнавал», «Выйти замуж за капитана», «Похождения зубного врача».
Постановка «Свадьба с приданым» принесла артистке вторую Сталинскую премию.
С 27 марта 1948 года — являлась актрисой Московского академического театра сатиры. Там сыграла более 60 ролей. В театре одной из лучших ее ролей была графиня Альмавива в спектакле В. Плучека «Безумный день, или Женитьба Фигаро» Бомарше (1968).
Народной артисткой Вера Васильева стала в 1986 году.
Книги
Является автором двух книг мемуаров — «Продолжение души» и «Золушка с Чистых прудов».
Фильм
Жизни и карьере актрисы посвятили документальный фильм «Вера Васильева. Секрет ее молодости» (2017, режиссер Георгий Ананов).
Смерть
Народная артистка СССР Вера Васильева скончалась 9 августа 2023 года в возрасте 97 лет. Об этом рассказали в Московском академическом театре сатиры.
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