В Архангельске вспыхнул грузовой корабль. Фото В Архангельске ликвидируют пожар на грузовом судне «Терский берег» 12 августа 2023 в 20:43 Размер текста - 17 + Пожару присвоен повышенный ранг Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Архангельске спасатели ликвидируют пожар на грузовом судне «Терский берег», стоящем у причала. В МЧС сообщили, что возгорание началось в трюме на нижней палубе судна. «По прибытию первых подразделений установлено, что происходит горение в трюме на нижней палубе судна. Экипаж эвакуировался самостоятельно. Опасные грузы на судне отсутствуют», — сообщил telegram-канал « МЧС Архангельск» . Пожарные объявили повышенный ранг возгорания №2. В подразделениях МЧС Архангельска объявлен сбор резервов. В общей сложности на тушении сосредоточено 12 единиц техники и 45 человек личного состава. В Архангельске спасатели ликвидируют пожар на грузовом судне «Терский берег», стоящем у причала. В МЧС сообщили, что возгорание началось в трюме на нижней палубе судна. «По прибытию первых подразделений установлено, что происходит горение в трюме на нижней палубе судна. Экипаж эвакуировался самостоятельно. Опасные грузы на судне отсутствуют», — сообщил telegram-канал «МЧС Архангельск». Пожарные объявили повышенный ранг возгорания №2. В подразделениях МЧС Архангельска объявлен сбор резервов. В общей сложности на тушении сосредоточено 12 единиц техники и 45 человек личного состава. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям