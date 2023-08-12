В Архангельске вспыхнул грузовой корабль. Фото

В Архангельске ликвидируют пожар на грузовом судне «Терский берег»
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Пожар на улице Карьерной, 30. Екатеринбург, мчс, дым, пожарная охрана, тушение огня, огонь, вода из шланга
Пожару присвоен повышенный ранг Фото:

В Архангельске спасатели ликвидируют пожар на грузовом судне «Терский берег», стоящем у причала. В МЧС сообщили, что возгорание началось в трюме на нижней палубе судна.

«По прибытию первых подразделений установлено, что происходит горение в трюме на нижней палубе судна. Экипаж эвакуировался самостоятельно. Опасные грузы на судне отсутствуют», — сообщил telegram-канал «МЧС Архангельск».

Пожарные объявили повышенный ранг возгорания №2. В подразделениях МЧС Архангельска объявлен сбор резервов. В общей сложности на тушении сосредоточено 12 единиц техники и 45 человек личного состава.

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В Архангельске спасатели ликвидируют пожар на грузовом судне «Терский берег», стоящем у причала. В МЧС сообщили, что возгорание началось в трюме на нижней палубе судна. «По прибытию первых подразделений установлено, что происходит горение в трюме на нижней палубе судна. Экипаж эвакуировался самостоятельно. Опасные грузы на судне отсутствуют», — сообщил telegram-канал «МЧС Архангельск». Пожарные объявили повышенный ранг возгорания №2. В подразделениях МЧС Архангельска объявлен сбор резервов. В общей сложности на тушении сосредоточено 12 единиц техники и 45 человек личного состава.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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