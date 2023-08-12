Пожару присвоен повышенный ранг
В Архангельске спасатели ликвидируют пожар на грузовом судне «Терский берег», стоящем у причала. В МЧС сообщили, что возгорание началось в трюме на нижней палубе судна.
«По прибытию первых подразделений установлено, что происходит горение в трюме на нижней палубе судна. Экипаж эвакуировался самостоятельно. Опасные грузы на судне отсутствуют», — сообщил telegram-канал «
Пожарные объявили повышенный ранг возгорания №2. В подразделениях МЧС Архангельска объявлен сбор резервов. В общей сложности на тушении сосредоточено 12 единиц техники и 45 человек личного состава.
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