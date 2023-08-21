Василий Голубев призвал сохранять спокойствие
Звуки, которые слышали ростовчане, не связаны с работой ПВО. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев, отметив, что звуки связаны с работой самолета.
«Военные проинформировали о переходе самолета на сверхзвук. Прошу сохранять спокойствие», — написал Василий Голубев в своем
По информации военкора Бориса Рожина, над городом были сбиты три зенитные ракеты. Их запустила Украина. Голубев отметил, что это не соответствует действительности.
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