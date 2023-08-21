Губернатор Ростовской области объяснил звуки взрывов в городе. Видео

Голубев: звуки взрывов в Ростове-на-Дону связаны с работой российского самолета
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Василий Голубев призвал сохранять спокойствие Фото:

Звуки, которые слышали ростовчане, не связаны с работой ПВО. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев, отметив, что звуки связаны с работой самолета.

«Военные проинформировали о переходе самолета на сверхзвук. Прошу сохранять спокойствие», — написал Василий Голубев в своем telegram-канале. Таким образом он дал комментарий по поводу звуков взрывов, которые слышали жители Ростова-на-Дону.

По информации военкора Бориса Рожина, над городом были сбиты три зенитные ракеты. Их запустила Украина. Голубев отметил, что это не соответствует действительности.

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Звуки, которые слышали ростовчане, не связаны с работой ПВО. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев, отметив, что звуки связаны с работой самолета. «Военные проинформировали о переходе самолета на сверхзвук. Прошу сохранять спокойствие», — написал Василий Голубев в своем telegram-канале. Таким образом он дал комментарий по поводу звуков взрывов, которые слышали жители Ростова-на-Дону. По информации военкора Бориса Рожина, над городом были сбиты три зенитные ракеты. Их запустила Украина. Голубев отметил, что это не соответствует действительности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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