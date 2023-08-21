Губернатор Подмосковья доложил Путину о двух сбитых ПВО беспилотниках

Во время рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным губернатор Московской области Андрей Воробьев доложил главе государства о двух сбитых беспилотниках с помощью систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом рассказали в пресс-службе Кремля.
«На состоявшейся встрече Воробьев доложил Путину о двух сбитых БПЛА», — заявили в пресс-службе. Там добавили, что на встрече также обсуждались вопросы подготовки к началу учебного года 1 сентября, развития транспортной системы в Московском регионе и проблемы аварийного жилья.
Во время рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным губернатор Московской области Андрей Воробьев доложил главе государства о двух сбитых беспилотниках с помощью систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом рассказали в пресс-службе Кремля. «На состоявшейся встрече Воробьев доложил Путину о двух сбитых БПЛА», — заявили в пресс-службе. Там добавили, что на встрече также обсуждались вопросы подготовки к началу учебного года 1 сентября, развития транспортной системы в Московском регионе и проблемы аварийного жилья.