Губернатор Подмосковья доложил Путину о двух сбитых ПВО беспилотниках

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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Владимиру Путину доложили о двух сбитых БПЛА в Подмосковье, заявили в пресс-службе Кремля Фото:

Во время рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным губернатор Московской области Андрей Воробьев доложил главе государства о двух сбитых беспилотниках с помощью систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом рассказали в пресс-службе Кремля.

«На состоявшейся встрече Воробьев доложил Путину о двух сбитых БПЛА», — заявили в пресс-службе. Там добавили, что на встрече также обсуждались вопросы подготовки к началу учебного года 1 сентября, развития транспортной системы в Московском регионе и проблемы аварийного жилья.

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Во время рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным губернатор Московской области Андрей Воробьев доложил главе государства о двух сбитых беспилотниках с помощью систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом рассказали в пресс-службе Кремля. «На состоявшейся встрече Воробьев доложил Путину о двух сбитых БПЛА», — заявили в пресс-службе. Там добавили, что на встрече также обсуждались вопросы подготовки к началу учебного года 1 сентября, развития транспортной системы в Московском регионе и проблемы аварийного жилья.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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