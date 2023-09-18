Mash: прихожане прячутся в подвалах курского монастыря из-за обстрелов ВСУ

ВСУ совершают обстрел села Гуево Курской области. В это время прихожане и послушники ищут укрытие в подвалах сельского монастыря, сообщает telegram-канал Mash.
«Несколько снарядов упали рядом с курским Горнальским Свято-Николаевским Белогорским мужским монастырем. Внутри могут находиться послушники и прихожане», — сообщает канал. Там добавили, что несколько снарядов упало рядом с монастырем.
Местные жители подсчитали, что произошло как минимум десять атак из минометов. Люди прячутся в подвалах, и связь с ними отсутствует. Подробности о пострадавших уточняются. При этом губернатор Курской области Роман Старовойт пока не давал информации об этом обстреле.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.