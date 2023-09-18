Mash: прихожане прячутся в подвалах курского монастыря из-за обстрелов ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Украины. stock, артиллерия, пушка, всу, stock
ВСУ обстреливают село Гуево в Курской области, пишет Mash Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ совершают обстрел села Гуево Курской области. В это время прихожане и послушники ищут укрытие в подвалах сельского монастыря, сообщает telegram-канал Mash.

«Несколько снарядов упали рядом с курским Горнальским Свято-Николаевским Белогорским мужским монастырем. Внутри могут находиться послушники и прихожане», — сообщает канал. Там добавили, что несколько снарядов упало рядом с монастырем.

Местные жители подсчитали, что произошло как минимум десять атак из минометов. Люди прячутся в подвалах, и связь с ними отсутствует. Подробности о пострадавших уточняются. При этом губернатор Курской области Роман Старовойт пока не давал информации об этом обстреле.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ВСУ совершают обстрел села Гуево Курской области. В это время прихожане и послушники ищут укрытие в подвалах сельского монастыря, сообщает telegram-канал Mash. «Несколько снарядов упали рядом с курским Горнальским Свято-Николаевским Белогорским мужским монастырем. Внутри могут находиться послушники и прихожане», — сообщает канал. Там добавили, что несколько снарядов упало рядом с монастырем. Местные жители подсчитали, что произошло как минимум десять атак из минометов. Люди прячутся в подвалах, и связь с ними отсутствует. Подробности о пострадавших уточняются. При этом губернатор Курской области Роман Старовойт пока не давал информации об этом обстреле.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...