Mash: прихожане прячутся в подвалах курского монастыря из-за обстрелов ВСУ

18 сентября 2023 в 13:31 Размер текста - 17 +

ВСУ обстреливают село Гуево в Курской области, пишет Mash Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ совершают обстрел села Гуево Курской области. В это время прихожане и послушники ищут укрытие в подвалах сельского монастыря, сообщает telegram-канал Mash. «Несколько снарядов упали рядом с курским Горнальским Свято-Николаевским Белогорским мужским монастырем. Внутри могут находиться послушники и прихожане», — сообщает канал. Там добавили, что несколько снарядов упало рядом с монастырем. Местные жители подсчитали, что произошло как минимум десять атак из минометов. Люди прячутся в подвалах, и связь с ними отсутствует. Подробности о пострадавших уточняются. При этом губернатор Курской области Роман Старовойт пока не давал информации об этом обстреле.

ВСУ совершают обстрел села Гуево Курской области. В это время прихожане и послушники ищут укрытие в подвалах сельского монастыря, сообщает telegram-канал Mash. «Несколько снарядов упали рядом с курским Горнальским Свято-Николаевским Белогорским мужским монастырем. Внутри могут находиться послушники и прихожане», — сообщает канал. Там добавили, что несколько снарядов упало рядом с монастырем. Местные жители подсчитали, что произошло как минимум десять атак из минометов. Люди прячутся в подвалах, и связь с ними отсутствует. Подробности о пострадавших уточняются. При этом губернатор Курской области Роман Старовойт пока не давал информации об этом обстреле.