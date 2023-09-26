«Ведомости» выяснили, как изменились винные предпочтения россиян

Сейчас большинство россиян предпочитают белое вино, отмечают аналитики
В РФ впервые продали белого вина больше, чем красного. Эта тенденция отмечается по всему миру, заявляют крупные импортеры и дистрибуторы.
«В России доля продаж белого вина к концу лета текущего года впервые превысила 50% от общего объема. Продажи в мире росли постепенно последние четыре года. Сейчас они практически сравнялись с продажами красных вин, при это темп роста потребления белых вин выше», — пишут «Ведомости» со ссылкой на свои источники.
Ранее россиян предупреждали о росте цен на вино. Импортеры алкоголя пригрозили увеличить цены из-за повышения пошлин.
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