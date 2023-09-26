26 сентября 2023

«Ведомости» выяснили, как изменились винные предпочтения россиян

«Ведомости»: доля продаж белого вина превысила 50% от общего объема
© Служба новостей «URA.RU»
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Евгений Куйвашев вручает выдающимся уральцам госнаграды. Екатеринбург, бокалы с вином, поднос, напитки, алкоголь, официальное мероприятие
Сейчас большинство россиян предпочитают белое вино, отмечают аналитики Фото:

В РФ впервые продали белого вина больше, чем красного. Эта тенденция отмечается по всему миру, заявляют крупные импортеры и дистрибуторы.

«В России доля продаж белого вина к концу лета текущего года впервые превысила 50% от общего объема. Продажи в мире росли постепенно последние четыре года. Сейчас они практически сравнялись с продажами красных вин, при это темп роста потребления белых вин выше», — пишут «Ведомости» со ссылкой на свои источники.

Ранее россиян предупреждали о росте цен на вино. Импортеры алкоголя пригрозили увеличить цены из-за повышения пошлин.

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В РФ впервые продали белого вина больше, чем красного. Эта тенденция отмечается по всему миру, заявляют крупные импортеры и дистрибуторы. «В России доля продаж белого вина к концу лета текущего года впервые превысила 50% от общего объема. Продажи в мире росли постепенно последние четыре года. Сейчас они практически сравнялись с продажами красных вин, при это темп роста потребления белых вин выше», — пишут «Ведомости» со ссылкой на свои источники. Ранее россиян предупреждали о росте цен на вино. Импортеры алкоголя пригрозили увеличить цены из-за повышения пошлин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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