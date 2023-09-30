В Ереване началась акция в защиту Рубена Варданяна

В Ереване начались митинги в поддержку бывшего государственного министра Нагорно-Карабахской республики Рубена Варданяна, а также военных, задержанных азербайджанскими силами. Об этом сообщило издание Sputnik Армения.
«Данное шествие крайне важно в контексте нашей общей борьбы», — сказал изданию один из организаторов, бывший ректор Ереванского государственного экономического университета Рубен Айрапетян. По словам организаторов, международное сообщество должно повлиять на Азербайджан с целью освобождения Варданяна и других задержанных.
Бывший государственный министр Нагорно-Карабахской республики Рубен Варданян был задержан при попытке выехать в Армению 27 сентября на пункте выезда с государственной границы «Лачин». Его доставили в Баку. Позднее Варданян был обвинен в финансировании терроризма. Ему грозит до 14 лет тюрьмы.
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