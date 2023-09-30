В Ереване началась акция в защиту Рубена Варданяна

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Гайдаровский форум. День третий. Екатеринбург, варданян рубен
В Ереване проходит шествие в поддержку Рубена Варданяна Фото:
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

В Ереване начались митинги в поддержку бывшего государственного министра Нагорно-Карабахской республики Рубена Варданяна, а также военных, задержанных азербайджанскими силами. Об этом сообщило издание Sputnik Армения.

«Данное шествие крайне важно в контексте нашей общей борьбы», — сказал изданию один из организаторов, бывший ректор Ереванского государственного экономического университета Рубен Айрапетян. По словам организаторов, международное сообщество должно повлиять на Азербайджан с целью освобождения Варданяна и других задержанных.

Бывший государственный министр Нагорно-Карабахской республики Рубен Варданян был задержан при попытке выехать в Армению 27 сентября на пункте выезда с государственной границы «Лачин». Его доставили в Баку. Позднее Варданян был обвинен в финансировании терроризма. Ему грозит до 14 лет тюрьмы.

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В Ереване начались митинги в поддержку бывшего государственного министра Нагорно-Карабахской республики Рубена Варданяна, а также военных, задержанных азербайджанскими силами. Об этом сообщило издание Sputnik Армения. «Данное шествие крайне важно в контексте нашей общей борьбы», — сказал изданию один из организаторов, бывший ректор Ереванского государственного экономического университета Рубен Айрапетян. По словам организаторов, международное сообщество должно повлиять на Азербайджан с целью освобождения Варданяна и других задержанных. Бывший государственный министр Нагорно-Карабахской республики Рубен Варданян был задержан при попытке выехать в Армению 27 сентября на пункте выезда с государственной границы «Лачин». Его доставили в Баку. Позднее Варданян был обвинен в финансировании терроризма. Ему грозит до 14 лет тюрьмы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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