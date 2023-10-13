В России треть автомобильных масел оказалась подделкой

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Ремонт двигателя из-за поддельного масла будет стоить несколько сотен тысяч рублей Фото:

За год в России в два раза выросла доля поддельных автомобильных масел (с 15% до 30%). Это следует из результатов исследований сети автосервисов Fit Service и аналитического агентства Gruzdev-Analyze.

«Если до весны 2022 года и до пандемии на российском рынке доля поддельного моторного масла достигала 10-15%, что уже считалось крайне высоким показателем, то сейчас доля поддельного масла выросла до 30%», — делится «Газета.ru» выводам исследований. Отмечается, что 30% — это только средний показатель, поэтому поддельных автомобильных масел будет больше у тех марок, где нет контроля, но есть спрос.

При этом на рынке продолжают выходить масла тех производителей, которые покинули российский рынок. В таком случае доля подделок может достигать двух третей.

Автовладельцу сложно определить, какое масло оригинальное, а какое — поддельное. Злоумышленники научились менять упаковки и состав продукта, выдавая его за оригинал. Об этом рассказала директор Fit Service Татьяна Овчинникова.

Чтобы купить правильное масло, надо посмотреть наличие гарантии на проведенные работы. Этот текст доказывает, что продукт оригинальный. Если все же купить некачественное масло, то ремонт двигателя обойдется в несколько сотен тысяч рублей.

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За год в России в два раза выросла доля поддельных автомобильных масел (с 15% до 30%). Это следует из результатов исследований сети автосервисов Fit Service и аналитического агентства Gruzdev-Analyze. «Если до весны 2022 года и до пандемии на российском рынке доля поддельного моторного масла достигала 10-15%, что уже считалось крайне высоким показателем, то сейчас доля поддельного масла выросла до 30%», — делится «Газета.ru» выводам исследований. Отмечается, что 30% — это только средний показатель, поэтому поддельных автомобильных масел будет больше у тех марок, где нет контроля, но есть спрос. При этом на рынке продолжают выходить масла тех производителей, которые покинули российский рынок. В таком случае доля подделок может достигать двух третей. Автовладельцу сложно определить, какое масло оригинальное, а какое — поддельное. Злоумышленники научились менять упаковки и состав продукта, выдавая его за оригинал. Об этом рассказала директор Fit Service Татьяна Овчинникова. Чтобы купить правильное масло, надо посмотреть наличие гарантии на проведенные работы. Этот текст доказывает, что продукт оригинальный. Если все же купить некачественное масло, то ремонт двигателя обойдется в несколько сотен тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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