20 октября 2023

«Известия»: банки ожидают роста ключевой ставки до 14%

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Екатеринбург, центробанк, банк россии, цб рф уральское главное управление, центральный банк россии
Ключевая может быть увеличена по итогу заседания ЦБ РФ 27 октября Фото:

Российские банки ожидают очередного повышения ключевой ставки. По мнению большинства участников рынка она способна достигнуть 14%.

«На заседании 27 октября Банк России в очередной раз повысит ключевую ставку. <…> Увеличение до 14% — базовый сценарий для девяти из 12 банков», — сообщают «Известия». Участники рынка считают, что избежать такого сценария получится в случае, если доллар зафиксируется на отметке в 97 рублей или упадет до 90 рублей.

Однако, эксперты отмечают, что денежный рынок уже готов к повышению ключевой ставки до 14%. Рост ключевой ставки обеспечивает серьезную поддержку рублю, рассказали аналитики. В существующих реалиях курс национальной валюты напрямую отражается на инфляции, его падение сказывается на стоимости товаров и услуг.

В сентябре Центральный Банк России повысил ключевую ставку до 13%. Ожидалось, что мера позволит достигнуть уровня инфляции в 4% к 2024 году. В середине октября ЦБ предупредил о том, что ставка вновь может вырасти.

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Российские банки ожидают очередного повышения ключевой ставки. По мнению большинства участников рынка она способна достигнуть 14%. «На заседании 27 октября Банк России в очередной раз повысит ключевую ставку. <…> Увеличение до 14% — базовый сценарий для девяти из 12 банков», — сообщают «Известия». Участники рынка считают, что избежать такого сценария получится в случае, если доллар зафиксируется на отметке в 97 рублей или упадет до 90 рублей. Однако, эксперты отмечают, что денежный рынок уже готов к повышению ключевой ставки до 14%. Рост ключевой ставки обеспечивает серьезную поддержку рублю, рассказали аналитики. В существующих реалиях курс национальной валюты напрямую отражается на инфляции, его падение сказывается на стоимости товаров и услуг. В сентябре Центральный Банк России повысил ключевую ставку до 13%. Ожидалось, что мера позволит достигнуть уровня инфляции в 4% к 2024 году. В середине октября ЦБ предупредил о том, что ставка вновь может вырасти.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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