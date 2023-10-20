«Известия»: банки ожидают роста ключевой ставки до 14%

21 октября 2023 в 05:19 Размер текста - 17 +

Ключевая может быть увеличена по итогу заседания ЦБ РФ 27 октября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Российские банки ожидают очередного повышения ключевой ставки. По мнению большинства участников рынка она способна достигнуть 14%. «На заседании 27 октября Банк России в очередной раз повысит ключевую ставку. <…> Увеличение до 14% — базовый сценарий для девяти из 12 банков», — сообщают «Известия». Участники рынка считают, что избежать такого сценария получится в случае, если доллар зафиксируется на отметке в 97 рублей или упадет до 90 рублей. Однако, эксперты отмечают, что денежный рынок уже готов к повышению ключевой ставки до 14%. Рост ключевой ставки обеспечивает серьезную поддержку рублю, рассказали аналитики. В существующих реалиях курс национальной валюты напрямую отражается на инфляции, его падение сказывается на стоимости товаров и услуг. В сентябре Центральный Банк России повысил ключевую ставку до 13%. Ожидалось, что мера позволит достигнуть уровня инфляции в 4% к 2024 году. В середине октября ЦБ предупредил о том, что ставка вновь может вырасти.

Российские банки ожидают очередного повышения ключевой ставки. По мнению большинства участников рынка она способна достигнуть 14%. «На заседании 27 октября Банк России в очередной раз повысит ключевую ставку. <…> Увеличение до 14% — базовый сценарий для девяти из 12 банков», — сообщают «Известия». Участники рынка считают, что избежать такого сценария получится в случае, если доллар зафиксируется на отметке в 97 рублей или упадет до 90 рублей. Однако, эксперты отмечают, что денежный рынок уже готов к повышению ключевой ставки до 14%. Рост ключевой ставки обеспечивает серьезную поддержку рублю, рассказали аналитики. В существующих реалиях курс национальной валюты напрямую отражается на инфляции, его падение сказывается на стоимости товаров и услуг. В сентябре Центральный Банк России повысил ключевую ставку до 13%. Ожидалось, что мера позволит достигнуть уровня инфляции в 4% к 2024 году. В середине октября ЦБ предупредил о том, что ставка вновь может вырасти.