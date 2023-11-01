Шойгу «основательно встряхнул» военачальников на совещании 01 ноября 2023 в 22:44 Размер текста - 17 + Сергей Шойгу встряхнул военачальников на совещании Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава Минобороны России Сергей Шойгу основательно встряхнул военачальников во время совещания. Об этом сообщил источник, близкий к министерству. «Шойгу на селекторном совещании в среду основательно встряхнул руководство органов военного управления, командующих округами, поставил ряд конкретных задач», — сказал источник, передает РИА Новости. Он добавил, что министр поручил уделить особое внимание опыту применения беспилотных летательных аппаратов во время спецоперации при подготовке специалистов. Ранее Шойгу сообщил, что Вооруженные силы России продвигаются в зоне специальной военной операции, а также занимают более выгодные рубежи и позиции. По его словам, киевский режим терпит поражение, несмотря на то, что страны НАТО поставляют ему новые виды вооружения, передает RT. Глава Минобороны России Сергей Шойгу основательно встряхнул военачальников во время совещания. Об этом сообщил источник, близкий к министерству. «Шойгу на селекторном совещании в среду основательно встряхнул руководство органов военного управления, командующих округами, поставил ряд конкретных задач», — сказал источник, передает РИА Новости. Он добавил, что министр поручил уделить особое внимание опыту применения беспилотных летательных аппаратов во время спецоперации при подготовке специалистов. Ранее Шойгу сообщил, что Вооруженные силы России продвигаются в зоне специальной военной операции, а также занимают более выгодные рубежи и позиции. По его словам, киевский режим терпит поражение, несмотря на то, что страны НАТО поставляют ему новые виды вооружения, передает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям