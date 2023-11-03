В Госдуме указали на недостаточные расходы на АПК в проекте федерального бюджета

Средств, заложенных в федеральный бюджет, не хватит на покрытие потребностей АПК

03 ноября 2023 в 20:05 Размер текста - 17 +

В проекте федерального бюджета выделено недостаточно средств на развитие АПК Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Новый бюджет России на 2024—2026 годы Заложенных средств в новом проекте федерального бюджета на 2024—2026 годы на агропромышленный комплекс (АПК) не хватит, чтобы покрыть расходы, которые «выросли в разы». Об этом в беседе с URA.RU заявили представители комитета Государственной думы по аграрным вопросам. «Агропромышленный, как и военно-промышленный комплекс (ВПК), является стратегическим направлением для обеспечения дальнейшего развития не просто продовольственной безопасности внутри страны, а гораздо более серьезных задач. При этом армию, флот и ВПК власти поддерживают на максимальном уровне, а АПК оставили на прежнем довольствии», — считает первый зампредседателя комитета по аграрным вопросам Олег Нилов. Депутат подчеркивает, что если пересчитать те средства, которые были выделены в новом проекте главного финансового документа страны с учетом инфляции, роста цен на топливо, электричество, курса доллара, то средства, которые были заложены, «точно не покроют все расходы, которые выросли в разы». «В итоге, естественно, получилась не поддержка, а как раз ее уменьшение», — заявил Нилов. С таким утверждением согласна и зампредседателя комитета Юлия Оглоблина. «Мы считаем, что заложенных средств недостаточно по указанным позициям. Сельские территории — это опора страны», — сказала депутат. Таким образом, Оглобина сообщила, что на обеспечение программы «Комплексное развитие сельских территорий», депутаты дополнительно просят 26,4 млрд рублей. Дополнительно на компенсацию затрат аграриев на транспортировку сельскохозяйственной продукции требуется 3 млрд руб. Еще 11,5 млрд рублей не хватает для программы по вовлечению в оборот земель сельскохозяйственного назначения. Председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин заявил, что изначально на программу комплексного развития сельских территорий должно было быть заложено около 208 млрд рублей. «Пока в бюджете 58 млрд руб.», — отметил парламентарий. Ранее опрошенные URA.RU эксперты, комментируя посещение премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным агропромышленной выставки «Золотая осень» заявили, что российские власти обеспечат агропромышленный комплекс страны новыми кадрами и технологиями. Квалифицированные специалисты и автоматизация сельской промышленности позволят нарастить экспорт российской сельхозпродукции, пополнить бюджет, а также продолжить обеспечивать продовольственный суверенитет страны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Заложенных средств в новом проекте федерального бюджета на 2024—2026 годы на агропромышленный комплекс (АПК) не хватит, чтобы покрыть расходы, которые «выросли в разы». Об этом в беседе с URA.RU заявили представители комитета Государственной думы по аграрным вопросам. «Агропромышленный, как и военно-промышленный комплекс (ВПК), является стратегическим направлением для обеспечения дальнейшего развития не просто продовольственной безопасности внутри страны, а гораздо более серьезных задач. При этом армию, флот и ВПК власти поддерживают на максимальном уровне, а АПК оставили на прежнем довольствии», — считает первый зампредседателя комитета по аграрным вопросам Олег Нилов. Депутат подчеркивает, что если пересчитать те средства, которые были выделены в новом проекте главного финансового документа страны с учетом инфляции, роста цен на топливо, электричество, курса доллара, то средства, которые были заложены, «точно не покроют все расходы, которые выросли в разы». «В итоге, естественно, получилась не поддержка, а как раз ее уменьшение», — заявил Нилов. С таким утверждением согласна и зампредседателя комитета Юлия Оглоблина. «Мы считаем, что заложенных средств недостаточно по указанным позициям. Сельские территории — это опора страны», — сказала депутат. Таким образом, Оглобина сообщила, что на обеспечение программы «Комплексное развитие сельских территорий», депутаты дополнительно просят 26,4 млрд рублей. Дополнительно на компенсацию затрат аграриев на транспортировку сельскохозяйственной продукции требуется 3 млрд руб. Еще 11,5 млрд рублей не хватает для программы по вовлечению в оборот земель сельскохозяйственного назначения. Председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин заявил, что изначально на программу комплексного развития сельских территорий должно было быть заложено около 208 млрд рублей. «Пока в бюджете 58 млрд руб.», — отметил парламентарий. Ранее опрошенные URA.RU эксперты, комментируя посещение премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным агропромышленной выставки «Золотая осень» заявили, что российские власти обеспечат агропромышленный комплекс страны новыми кадрами и технологиями. Квалифицированные специалисты и автоматизация сельской промышленности позволят нарастить экспорт российской сельхозпродукции, пополнить бюджет, а также продолжить обеспечивать продовольственный суверенитет страны.