Глава Роскачества раскрыл, как в России фальсифицируют продукты

Глава Роскачества Протасов: на рынке используются заменители молочного жира

13 ноября 2023 в 08:29 Размер текста - 17 +

Производители используют заменители молочного жира из растительных масел, заявил Максим Протасов Фото: Анна Майорова © URA.RU На российском рынке для фальсификации продуктов используют заменители молочного жира из растительных масел, содержащие небольшое количество или не содержащие фитостеринов. Об этом рассказал глава Роскачества Максим Протасов. «Сейчас на рынке появились заменители молочного жира из растительных масел, которые не содержат фитостерины или содержат небольшое их количество», — передает слова Протасова «Российская газета». Он добавил, что это тропические масла, прошедшие соответствующую обработку. Глава Роскачества предупредил, что в данном случае применяется комплексный метод анализа, который выявляет подделки. Было обнаружено, что от 25 до 33% производителей перешли на использование сахарозаменителей, таких как сукралоза, который в сотни раз слаще сахара и может добавляться в продукт в меньших объемах. Согласно законодательству, в квасе может содержаться до 1,2% алкоголя. В прошлом обнаружили, что некоторые продукты, позиционирующиеся как квас, фактически являются газировкой с добавками. Однако в последних исследованиях обнаружились случаи превышения содержания алкоголя до 1,8% и 2,1%, что свидетельствует о нарушениях в технологии производства или логистике, заключил Протасов.

На российском рынке для фальсификации продуктов используют заменители молочного жира из растительных масел, содержащие небольшое количество или не содержащие фитостеринов. Об этом рассказал глава Роскачества Максим Протасов. «Сейчас на рынке появились заменители молочного жира из растительных масел, которые не содержат фитостерины или содержат небольшое их количество», — передает слова Протасова «Российская газета». Он добавил, что это тропические масла, прошедшие соответствующую обработку. Глава Роскачества предупредил, что в данном случае применяется комплексный метод анализа, который выявляет подделки. Было обнаружено, что от 25 до 33% производителей перешли на использование сахарозаменителей, таких как сукралоза, который в сотни раз слаще сахара и может добавляться в продукт в меньших объемах. Согласно законодательству, в квасе может содержаться до 1,2% алкоголя. В прошлом обнаружили, что некоторые продукты, позиционирующиеся как квас, фактически являются газировкой с добавками. Однако в последних исследованиях обнаружились случаи превышения содержания алкоголя до 1,8% и 2,1%, что свидетельствует о нарушениях в технологии производства или логистике, заключил Протасов.