Песков оценил вероятность проведения встречи между Пашиняном и Путиным

Песков: на данный момент встреча Пашиняна и Путина не планируется

Встреча между Николом Пашиняном и Владимиром Путиным не планируется, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На данный момент нет никакой информации о возможном скором разговоре между премьером Армении Николом Пашиняном и президентом России Владимиром Путиным. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Сейчас разговоров о встречи между Пашиняном и Путиным нет. В Москве намечено традиционное новогоднее мероприятие, но они не будут ограничены только праздничными аспектами. Если туда приедет Пашинян, то главы могут обсудить различные вопросы», — заявил Песков.