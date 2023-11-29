Песков оценил вероятность проведения встречи между Пашиняном и Путиным

Встреча между Николом Пашиняном и Владимиром Путиным не планируется, заявил Дмитрий Песков
На данный момент нет никакой информации о возможном скором разговоре между премьером Армении Николом Пашиняном и президентом России Владимиром Путиным. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Сейчас разговоров о встречи между Пашиняном и Путиным нет. В Москве намечено традиционное новогоднее мероприятие, но они не будут ограничены только праздничными аспектами. Если туда приедет Пашинян, то главы могут обсудить различные вопросы», — заявил Песков.
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