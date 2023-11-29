Песков оценил вероятность проведения встречи между Пашиняном и Путиным

Песков: на данный момент встреча Пашиняна и Путина не планируется
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
Встреча между Николом Пашиняном и Владимиром Путиным не планируется, заявил Дмитрий Песков Фото:

На данный момент нет никакой информации о возможном скором разговоре между премьером Армении Николом Пашиняном и президентом России Владимиром Путиным. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Сейчас разговоров о встречи между Пашиняном и Путиным нет. В Москве намечено традиционное новогоднее мероприятие, но они не будут ограничены только праздничными аспектами. Если туда приедет Пашинян, то главы могут обсудить различные вопросы», — заявил Песков.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На данный момент нет никакой информации о возможном скором разговоре между премьером Армении Николом Пашиняном и президентом России Владимиром Путиным. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Сейчас разговоров о встречи между Пашиняном и Путиным нет. В Москве намечено традиционное новогоднее мероприятие, но они не будут ограничены только праздничными аспектами. Если туда приедет Пашинян, то главы могут обсудить различные вопросы», — заявил Песков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...