Германия даст россиянам убежище из-за запрета ЛГБТ*

ФРГ будет рассматривать запрет ЛГБТ в России, как политическое преследования россиян
Германия готова давать убежища представителям ЛГБТ-сообщества (признана в РФ экстремистской организацией, запрещена на территории страны). Об этом сообщает Deutsche Welle (признана иноагентом в России).
«Запрет движения ЛГБТ в России рассматривается ФРГ как политическое преследование. Данный фактор будет учитываться при рассмотрении ходатайств о политическом убежище для россиян», — передает немецкое СМИ.
Верховный суд РФ признал экстремистской организацией международное движение ЛГБТ. Теперь оно запрещено на территории России.
*ЛГБТ признана в РФ экстремистской организацией
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