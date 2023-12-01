Германия даст россиянам убежище из-за запрета ЛГБТ*

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Приём в Хайяте по случаю Дня германского единства. Екатеринбург, флаг германии, прием, германия
ФРГ будет рассматривать запрет ЛГБТ в России, как политическое преследования россиян Фото:

Германия готова давать убежища представителям ЛГБТ-сообщества (признана в РФ экстремистской организацией, запрещена на территории страны). Об этом сообщает Deutsche Welle (признана иноагентом в России).

«Запрет движения ЛГБТ в России рассматривается ФРГ как политическое преследование. Данный фактор будет учитываться при рассмотрении ходатайств о политическом убежище для россиян», — передает немецкое СМИ.

Верховный суд РФ признал экстремистской организацией международное движение ЛГБТ. Теперь оно запрещено на территории России.

*ЛГБТ признана в РФ экстремистской организацией

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Германия готова давать убежища представителям ЛГБТ-сообщества (признана в РФ экстремистской организацией, запрещена на территории страны). Об этом сообщает Deutsche Welle (признана иноагентом в России). «Запрет движения ЛГБТ в России рассматривается ФРГ как политическое преследование. Данный фактор будет учитываться при рассмотрении ходатайств о политическом убежище для россиян», — передает немецкое СМИ. Верховный суд РФ признал экстремистской организацией международное движение ЛГБТ. Теперь оно запрещено на территории России. *ЛГБТ признана в РФ экстремистской организацией
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...