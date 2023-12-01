Германия даст россиянам убежище из-за запрета ЛГБТ*

01 декабря 2023 в 22:37 Размер текста - 17 +

ФРГ будет рассматривать запрет ЛГБТ в России, как политическое преследования россиян Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Германия готова давать убежища представителям ЛГБТ-сообщества (признана в РФ экстремистской организацией, запрещена на территории страны). Об этом сообщает Deutsche Welle (признана иноагентом в России). «Запрет движения ЛГБТ в России рассматривается ФРГ как политическое преследование. Данный фактор будет учитываться при рассмотрении ходатайств о политическом убежище для россиян», — передает немецкое СМИ. Верховный суд РФ признал экстремистской организацией международное движение ЛГБТ. Теперь оно запрещено на территории России. *ЛГБТ признана в РФ экстремистской организацией

Германия готова давать убежища представителям ЛГБТ-сообщества (признана в РФ экстремистской организацией, запрещена на территории страны). Об этом сообщает Deutsche Welle (признана иноагентом в России). «Запрет движения ЛГБТ в России рассматривается ФРГ как политическое преследование. Данный фактор будет учитываться при рассмотрении ходатайств о политическом убежище для россиян», — передает немецкое СМИ. Верховный суд РФ признал экстремистской организацией международное движение ЛГБТ. Теперь оно запрещено на территории России. *ЛГБТ признана в РФ экстремистской организацией