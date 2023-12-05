05 декабря 2023

Welt: в ФРГ предложили создать из украинских беженцев 10 дивизий

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Открытие завода MC Bauchemie. Тюмень, флаг германии
Немецкий политик отметил, что в ЕС находится более 600 тысяч годных к службе украинцев Фото:
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Из украинских беженцев в Германии можно сформировать 10 дивизий. Только в ЕС уклоняются от военной службы более 600 тысяч украинцев, заявил депутат немецкого парламента от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС), член комитета по международным делам Родерих Кизеветтер.

«В ЕС уклоняются от военной службы более 600 тысяч годных к ней украинских мужчин. В одной Германии уклоняются 220 тысяч <…> Это было бы более 10 дивизий», — сказал Кизеветтер в эфире телеканала Welt.

Он уточнил, что ФРГ, как и другим странам ЕС, нужно обратиться к украинским мужчинам с просьбой оказать помощь ВСУ. Немецкий политик также упомянул, что бежавшие граждане Украины могли бы поддержать «Красный крест» или помочь в расчистке завалов, пожарным и другим службам.

Телерадиокомпания Danmarks Radio сообщала, что около половины украинских беженцев намерены остаться в Дании даже после окончания конфликта Москвы и Киева. В другой стране Евросоюза — Ирландии — нет возможности размещать беженцев с Украины, сообщает RT.

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Из украинских беженцев в Германии можно сформировать 10 дивизий. Только в ЕС уклоняются от военной службы более 600 тысяч украинцев, заявил депутат немецкого парламента от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС), член комитета по международным делам Родерих Кизеветтер. «В ЕС уклоняются от военной службы более 600 тысяч годных к ней украинских мужчин. В одной Германии уклоняются 220 тысяч <…> Это было бы более 10 дивизий», — сказал Кизеветтер в эфире телеканала Welt. Он уточнил, что ФРГ, как и другим странам ЕС, нужно обратиться к украинским мужчинам с просьбой оказать помощь ВСУ. Немецкий политик также упомянул, что бежавшие граждане Украины могли бы поддержать «Красный крест» или помочь в расчистке завалов, пожарным и другим службам. Телерадиокомпания Danmarks Radio сообщала, что около половины украинских беженцев намерены остаться в Дании даже после окончания конфликта Москвы и Киева. В другой стране Евросоюза — Ирландии — нет возможности размещать беженцев с Украины, сообщает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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