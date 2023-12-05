Welt: в ФРГ предложили создать из украинских беженцев 10 дивизий

06 декабря 2023 в 01:48 Размер текста - 17 +

Немецкий политик отметил, что в ЕС находится более 600 тысяч годных к службе украинцев Фото: Николай Бастриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Из украинских беженцев в Германии можно сформировать 10 дивизий. Только в ЕС уклоняются от военной службы более 600 тысяч украинцев, заявил депутат немецкого парламента от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС), член комитета по международным делам Родерих Кизеветтер. «В ЕС уклоняются от военной службы более 600 тысяч годных к ней украинских мужчин. В одной Германии уклоняются 220 тысяч <…> Это было бы более 10 дивизий», — сказал Кизеветтер в эфире телеканала Welt. Он уточнил, что ФРГ, как и другим странам ЕС, нужно обратиться к украинским мужчинам с просьбой оказать помощь ВСУ. Немецкий политик также упомянул, что бежавшие граждане Украины могли бы поддержать «Красный крест» или помочь в расчистке завалов, пожарным и другим службам. Телерадиокомпания Danmarks Radio сообщала, что около половины украинских беженцев намерены остаться в Дании даже после окончания конфликта Москвы и Киева. В другой стране Евросоюза — Ирландии — нет возможности размещать беженцев с Украины, сообщает RT.

Из украинских беженцев в Германии можно сформировать 10 дивизий. Только в ЕС уклоняются от военной службы более 600 тысяч украинцев, заявил депутат немецкого парламента от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС), член комитета по международным делам Родерих Кизеветтер. «В ЕС уклоняются от военной службы более 600 тысяч годных к ней украинских мужчин. В одной Германии уклоняются 220 тысяч <…> Это было бы более 10 дивизий», — сказал Кизеветтер в эфире телеканала Welt. Он уточнил, что ФРГ, как и другим странам ЕС, нужно обратиться к украинским мужчинам с просьбой оказать помощь ВСУ. Немецкий политик также упомянул, что бежавшие граждане Украины могли бы поддержать «Красный крест» или помочь в расчистке завалов, пожарным и другим службам. Телерадиокомпания Danmarks Radio сообщала, что около половины украинских беженцев намерены остаться в Дании даже после окончания конфликта Москвы и Киева. В другой стране Евросоюза — Ирландии — нет возможности размещать беженцев с Украины, сообщает RT.