Самовыдвиженцам установили срок подачи документов на выборы президента

ЦИК: самовыдвиженцы должны подать документы до 27 декабря
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В феврале ЦИК определит список кандидатов, которые появятся избирательных бюллетенях Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Самовыдвиженцы, которые планируют участвовать в президентских выборах, должны подать документы до 27 декабря. Об этом рассказала секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина на заседании комиссии.

«Не позднее 18 часов по московскому времени 27 декабря кандидат должен обратиться в ЦИК России с ходатайством о регистрации группы избирателей, созданных для поддержки его самовыдвижения», — заявила Наталья Бударина, ее слова приводит ТАСС.

Если кандидат выдвигается от партии, то он должен подать документы до 1 января 18:00. После этого комиссия будет рассматривать всех кандитатов. 10 февраля будет известно, чьи фамилии появятся в избирательных бюллетенях, а чьи нет.

Единый день голосования в России назначен на 17 марта. Действующий президент РФ Владимир Путин уже сообщил, что будет баллотироваться.

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Самовыдвиженцы, которые планируют участвовать в президентских выборах, должны подать документы до 27 декабря. Об этом рассказала секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина на заседании комиссии. «Не позднее 18 часов по московскому времени 27 декабря кандидат должен обратиться в ЦИК России с ходатайством о регистрации группы избирателей, созданных для поддержки его самовыдвижения», — заявила Наталья Бударина, ее слова приводит ТАСС. Если кандидат выдвигается от партии, то он должен подать документы до 1 января 18:00. После этого комиссия будет рассматривать всех кандитатов. 10 февраля будет известно, чьи фамилии появятся в избирательных бюллетенях, а чьи нет. Единый день голосования в России назначен на 17 марта. Действующий президент РФ Владимир Путин уже сообщил, что будет баллотироваться.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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