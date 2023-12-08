Политика Выборы Символ «V» стал логотипом выборов президента РФ-2024. Фото 08 декабря 2023 в 14:22 Размер текста - 17 + Выборы президента Российской Федерации в 2024 году состоятся в марте Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году ЦИК представила логотип предстоящих президентских выборов в виде буквы «V», которую российские солдаты наносят на военную технику в зоне СВО. Его показали во время заседания комиссии. Логотип выполнен в форме символа «V». В него входят три цвета флага Российской Федерации: белый, синий и красный. Выборы президента Российской Федерации в 2024 году состоятся в марте. ЦИК официально утвердила трехдневное голосование, которое пройдет с 15 по 17 число. фото: telegram-канал РИА Новости, https://t.me/rian_ru ЦИК представила логотип предстоящих президентских выборов в виде буквы «V», которую российские солдаты наносят на военную технику в зоне СВО. Его показали во время заседания комиссии. Логотип выполнен в форме символа «V». В него входят три цвета флага Российской Федерации: белый, синий и красный. Выборы президента Российской Федерации в 2024 году состоятся в марте. ЦИК официально утвердила трехдневное голосование, которое пройдет с 15 по 17 число. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям