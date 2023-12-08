Выборы президента Российской Федерации в 2024 году состоятся в марте
новость из сюжетаВыборы президента России в 2024 году
ЦИК представила логотип предстоящих президентских выборов в виде буквы «V», которую российские солдаты наносят на военную технику в зоне СВО. Его показали во время заседания комиссии.
Логотип выполнен в форме символа «V». В него входят три цвета флага Российской Федерации: белый, синий и красный.
Выборы президента Российской Федерации в 2024 году состоятся в марте. ЦИК официально утвердила трехдневное голосование, которое пройдет с 15 по 17 число.
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