Символ «V» стал логотипом выборов президента РФ-2024. Фото

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Выборы губернатора Свердловской области. Екатеринбург , выборы, голосование, выборы2022
Выборы президента Российской Федерации в 2024 году состоятся в марте Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

ЦИК представила логотип предстоящих президентских выборов в виде буквы «V», которую российские солдаты наносят на военную технику в зоне СВО. Его показали во время заседания комиссии.

Логотип выполнен в форме символа «V». В него входят три цвета флага Российской Федерации: белый, синий и красный.

Выборы президента Российской Федерации в 2024 году состоятся в марте. ЦИК официально утвердила трехдневное голосование, которое пройдет с 15 по 17 число.

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ЦИК представила логотип предстоящих президентских выборов в виде буквы «V», которую российские солдаты наносят на военную технику в зоне СВО. Его показали во время заседания комиссии. Логотип выполнен в форме символа «V». В него входят три цвета флага Российской Федерации: белый, синий и красный. Выборы президента Российской Федерации в 2024 году состоятся в марте. ЦИК официально утвердила трехдневное голосование, которое пройдет с 15 по 17 число.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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